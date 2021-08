Sverige vinner stafettitler på siste dag i IOF -VM på hjemmebane

Vertene Sverige avsluttet andre etappe i International Orienteering Federation (IOF) verdensmesterskap i Idre Fjäll med to seire på herrer og damer stafetter.

I herreløpet slo laget til Albin Ridefelt, Simon Hector og Gustav Bergman nordmennene Eskil Kinneberg, Magne Daehli og Kasper Harlem Fosser på linjen i et eneste sekund, og endte på tiden 1 time 52min 48sek.

De fire beste lagene ble skilt med bare 21 sekunder i et løp med forskjellige ledere på hvert trinn.

Isac von Krusenstierna tok ledelsen på første omgang, og ledet en dobbel for Sverige mot Ridefelt.

Kinneberg var videre bak på tredjeplassen, foran Miika Kirmula i Finland.

Von Krusenstiernas svenske lag falt raskt i orden etter at Emil Svensk led, og laget avsluttet løpet på 18. plass.

Det svenske tredjelaget til Rasmuss Andersson, Simon Imark og Max Peter Bejmer gikk fra tiende til første i løpet av en etappe.

Imark hadde en ledelse på to sekunder over Daehli, som hadde et betydelig gap med Hector på tredjeplass.

Bergman ledet det svenske førstelaget i ledelsen på siste omgang, og utvidet gapet med nordmennene som endte på andreplass.

Daniel Hubmann, Florian Howald og Matthias Kyburz fra Sveits ble tredje og endte bare 12 sekunder bak vinnerne.

Andersson, Imark og Bejmer ble fjerde, mens Kirmulas finske trio, Elias Kuukka og Olli Ojanaho var i løpet av et minutt fra vinnerne på femteplass.

Sverige ledet en dobbel i dameløpet, med begge lagene langt foran resten av gruppen.

Emma Bjessmos andrelag, Johanna Oberg og Sara Hagstrom var veldig nær lederen etter første etappe og var foran på slutten av andre.

De endte 26 sekunder foran landsmennene Lisa Risby, Hanna Lundberg og Karolin Ohlsson, som holdt en liten ledelse etter første etappe.

Tre minutter bak sølv var trioen Anastasia Rudnaya, Svetlana Mironova og Natalia Gemperle fra Russland, som hadde over 90 sekunder på fjerdeplassen Veera Klemettinen, Amy Nymalm og Ida Haapala fra Finland.

Den tredje etappen av verdensmesterskapet arrangeres i Cansiglio og Cortina i Italia.