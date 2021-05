Sveriges Hexicon bygger offshore to-turbinflyter i Norge

Kalt Twinway, og prosjektet handler om å utvikle flytende vindkraftteknologi. Hexicon utvikler en spesifikk teknologi som er egnet for dype vannområder utenfor kysten av Norge.

Vindturbinteknologi

Som det kan sees på bildet over, er havvindturbinene litt annerledes enn de tradisjonelle. Hvert anlegg har to turbiner designet for å stabilisere sterke bølger og andre værforhold.

“Dette er ikke bare en flott mulighet til å demonstrere Hexigans patenterte teknologi og evner innen prosjektutvikling, men også et viktig skritt for den flytende vindindustrien,” sa han. Gjennom dette prosjektet vil vi være i stand til å demonstrere de åpenbare fordelene med havflytende vind sammenlignet med havvind og lavere havvindkraft, og dette vil bli den mest relevante delen av den fremtidige fornybare energimiksen. ”

https://www.youtube.com/watch?v=nYV25fFBFFmg

Disse turbinene har liten visuell påvirkning og gode vindforhold i de dypeste delene av havet. I tillegg øker dual-turbinen effekten til utgangen og sørger for flere turbiner enn vanlig.

Ligger i Norge

Norge har kommet langt med fornybare og elektriske kjøretøy. Det var også et av de første europeiske landene som raskt begynte å skifte mot mål for nullutslipp.

Og Hexicon Sier De ønsker å utvide menneskelig evne ved å lage flytende vindturbiner. Fører til vindparker og lignende bærekraftige produkter kreativt over hele verden.

I Norge skal Hexicon ha prototyper med en kapasitet på 6 MW. Denne avtalen er i en eksklusiv avtale med Med Center.

Når han snakket om avtalen, sa Hexigan: “Hensikten med dual-track-prosjektet er å demonstrere konseptet med Hexigans flytende luftbase gjennom en pilot-enhet med dobbel vindturbin som opererer i et installert designdesignet Med Center.”

Kapasiteten ble frigjort

Med dette norske prosjektet forventes det at de ikke vil bevise dobbel turbin. Men se også fremtidens potensial for teknologi. Som administrerende direktør Marcus sa: “Dette er ikke bare en flott mulighet til å demonstrere Hexigans patenterte teknologi og evner i prosjektutvikling, men også et viktig skritt for den flytende vindindustrien.”

Han la til: “Gjennom dette prosjektet vil vi være i stand til å demonstrere klare fordeler i forhold til havets flytende vind sammenlignet med hav og lavere havvindkraft, og dette vil bli den mest passende delen av den fremtidige fornybare energimiksen.”

Testområdet ligger også rundt sørkysten av Norge. I tillegg har Metcentre søkt om et stort prosjekt med en kapasitet på 8521 MW, som vil bli levert innen 2021.