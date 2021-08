Sveriges største pensjonsselskap kutter aksjer på grunn av inflasjonsangst

(Bloomberg) –

Spøkelsen om å øke inflasjonen får Sveriges største pensjonsforvalter til å kutte beholdningen av aksjer og obligasjoner.

I stedet øker Alecta, som forvalter 130 milliarder dollar, eksponeringen for alternative eiendeler som infrastrukturprosjekter og boliger i et forsøk på å bevare inntektene.

“På lengre sikt kan vi se høyere inflasjon, og dette er en av grunnene til at vi flytter porteføljen mot mer reelle eiendeler,” sa selskapets investeringsdirektør, Hans Sterte, i et intervju.

I det svenske Alecta -markedet vokser oppfordringene til overvurdering med referanseindeksen på om lag 30% så langt i år. Noterte markeder er “priset til perfeksjon” og “alt er for dyrt,” sa Sterte.

Kommentarene hans gjenspeiler bekymringene til andre fremtredende investorer som administrerende direktør i Norges suverene formuefond på 1,4 billioner dollar og Michael Berry fra Scion Asset Management, som trakk paralleller mellom dagens økonomiske politikk og tysk politikk under hyperinflasjonen på 1920 -tallet.

For å beskytte mot slike risikoer planlegger den svenske pensjonsgiganten å øke andelen alternative eiendeler til 20% av den totale porteføljen innen 2024 fra dagens nivå på 12%. “Vi har økt eiendeler med omtrent 5% de siste tre eller fire årene og har til hensikt å fortsette å øke,” sa Sterti.

Strategien innebar at Alecta kjøpte en eierandel på 49% i Telia Co ABs tårnvirksomhet i Norge og Finland, sammen med medinvestor Brookfield Asset Management. Direktøren har også gjort investeringer i Stockholm Exergi AB, samt satset på unoterte selskaper som Epidemic Sound AB og Stena Renewable AB.

“Den private siden tar sin markedsandel fra den børsnoterte siden,” sa Sterti og la til at det er lettere for selskaper å “ekspandere og forandre seg i den private verden enn i den børsnoterte verden.”

Eiendomsmarkedet er et annet stort fokusområde for Alecta. Den største alternative investeringen til nå er Heimstaden Bostad AB, et europeisk boligboligselskap som ble opprettet i samarbeid med Heimstaden i 2013.

Historien fortsetter

“Vi ønsker å øke andelen eiendomsmidler med lange og stabile kontantstrømmer,” sa Steerte om begrunnelsen bak eiendomsprosjektet.

Flere historier som dette er tilgjengelig på bloomberg.com

Abonner nå For å være foran kurven med den mest pålitelige kilden til forretningsnyheter.

© 2021 Bloomberg LP