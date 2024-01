Sverre Magnus: Hvem var denne prinsen som aldri besteg Norges trone?

Med fest og nye offisielle bilder i tradisjonell drakt feiret den norske kongefamilien fødselsdagen til prins Sverre Magnus. Søndag 3. desember Son Kronprins Haakon og prinsesse Mette-Marit av Norge, som feirer overgangen til voksenlivet. Ved denne anledningen avslørte kongefamilien Instagram-kontoen hansDe nye offisielle fotografiene viser alle unntatt kong Harald V iført tradisjonell norsk drakt, kledd i ensfargede klær. Den unge prinsen bærer panseret han arvet fra suverenen og hans kone til bursdagen hans.

Det er ikke bare en gave til en prins. På denne spesielle dagen overrakte Kongen ham Storkorset av Den Kongelige Norske Sankt Ola Orden. The Order of Merit, etablert av kong Oscar I i 1847, er anerkjent som en av landets høyeste utmerkelser. Det gis av suverenen til prinser og prinsesser i myndighetsalder med arverett. For å feire at prinsen ble myndig, ble det arrangert en stor fest fredag ​​1. desember. Slottet i Oslo ønsket nærmeste familie, embetsmenn og offisielle representanter fra den politiske verden, ungdomsorganisasjoner og humanitære foreninger velkommen.

«Vær som vi er»

På denne fantastiske kvelden hadde dronning Sonja noen ømme ord til sønnen sin under talen, og forklarte Vanity Fair : «Magnus, jeg vil fortelle deg en viktig ting for deg og alle de andre 18-åringene i landet vårt i dag. Vær den du er. Det viktigste er å være trygg og lytte. Din egen stemme. Verdifulle råd som den unge prinsen ønsker å følge. I 2005 skapte fødselen til Sverre Magnus en enorm bråk over hele landet. Døpt året etter, Hans gudfar og gudmor var hans bestemor Sonja, dronning Maxima er fra NederlandPrins Pavlos av Hellas og prinsesse Rosario av Bulgaria.

Sønnen til prins Haakon og prinsesse Mette-Marit, vokste opp på Skogum herregård midt i Göta, Norge. Ved Jansloka, en barnehage og barneskole i Oskar, begynte unge Svere Magnus på en institusjon i Oslo med Montessori-undervisning fra 2014 til 2020. I 2021 begynte han på ungdomsskolen i Elvebakken og spesialiserte seg i informasjonsteknologi og medieproduksjon. Prinsen er sportselsker og liker surfing, slalåm, langrenn og BMX-sykling.

Det var aldri en konge

Det feires over hele landet søndag 3. desember. Denne folkeglede unge prinsen var ikke bestemt til å bli Norges suveren. Som en yngre bror ville prinsesse Ingrid av Norge tillate Alexandra å bestige tronen. I Norge ble Salikloven opphevet i 1971 og mannlig preferanse ble opphevet i 1990. Prins Sverre Magnus heter altså ikke «Hans Majestet Kong Sverre II» men har prefikset «Høyhet». Han tilhørte kongefamilien, men ikke til kongepalasset. I følge OversiktI en dokumentar som ble sendt til prins Haakons 50-årsdag i august 2023, forklarte faren at Sverre Magnus. «Han vil helt sikkert være involvert i noe (i monarkiet), men jeg tror ikke han vil ha en fulltids offisiell rolle. Det er ikke planen.» Selv om den unge prinsen ikke får kronen, begeistrer han fortsatt publikum.