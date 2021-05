Svik gjennomgang – Begrenset skildring av ofre for Holocaust i Norge | Filmer

Steven Spielberg fortalte meg en gang om Schindlers liste, han forteller en historie om Holocaust, nei De Historie. “Showa har millioner av historier. Seks millioner av dem ville vi aldri høre om. “I denne inderlige, kontrollerte filmen spiller den norske filmskaperen Eric Svensson den sanne historien om en familie. Ofre fra den nazistiske okkupasjonen Norge. I november 1942 ble et stort antall norske jøder samlet opp ved midnatt og ført til en brygge i Oslo; 529 tysk lasteskip S.S. Donna ble lastet og deportert til Auschwitz.

Jacob Aftebro spiller Charles Broad, en veloppdragen og helt anstendig ung boksmester som bor i Oslo sammen med foreldrene og de voksne søsknene, hvorav alle seks er strandet i en leilighet med to soverom. Filmen begynner tidlig i krigen, og fokuserer sterkt på å fremstille Brads som en nær, lykkelig familie; Det kan være litt ambisiøst, men å vite hva som kommer er en utrolig følelse.

Brads trodde ikke at krig i det nøytrale Norge ville berøre dem. Så invaderer tyskerne; Charles blir arrestert og sendt til en interneringsleir sammen med faren og brødrene. En norsk soldat i leiren, en mann med et paddelignende smil som utgir seg for å være en god mann, utfordrer en boksekamp og kaster Charles inn i et forferdelig rot – ikke for å si nei, men for å overleve kan han ikke tiltrekke seg oppmerksomheten. Tittelanklager mot nordmenn som samarbeidet med nazistene; Det er også forrædersk å vise hvor likegyldige noen vanlige nordmenn var over skjebnen til sine jødiske naboer.

Dette er et bilde av veldig triste detaljer. Til slutt, etter Donaus reise, blir store pinner med identifikasjonskort stemplet med den røde “J” igjen ved kaien – ikke lenger nødvendig. Det er ingenting her ennå, det er veldig bekymringsfullt, ingenting skammelig. Det fikk meg til å lure på hvilket rom det er for å undervurdere en film om Holocaust, eller om kontrollen på et tidspunkt reduserer den virkelige skrekken.