Svindel: Pass deg for falske ChatGPT-apper som angriper lommeboken din!

OpenAI ChatGPT er den raskest voksende appen i historien, og når 100 millioner aktive brukere på to måneder. Selskapet har lansert en app for Apple iPhone-brukere og sa at en Android-versjon snart vil være tilgjengelig.

Europaparlamentet stemte for bedre regulering av ChatGPT: «Vi har en tekst som tydelig tar sikte på å beskytte mennesker…» Til nå var den eneste måten å få tilgang til teknologien på en smarttelefon gjennom Microsofts Bing-app. Svindlere benyttet seg av denne muligheten til å laste ned falske apper fra Google Play Store og Apple App Store. Cybersikkerhetsfirmaet Sophos har oppdaget flere applikasjoner som har lurt brukere til å tro at de er basert på ChatGPT-språkmodeller. Når de ikke inneholder skadelig programvare og ikke stjeler dataene dine, er de fortsatt svindel, fordi de angriper lommeboken din. Ved å laste dem ned får du ikke pengene dine. Det er bare programvare kamuflert bak ChatGPT-lignende navn og logoer, elendige apper som lurer deg til å registrere deg for månedlige eller årlige abonnementer. Gratisversjonene er nesten ubrukelige og bombarderer brukere med konstante annonser. Utviklerne deres er avhengige av falske anmeldelser for å få dem til å se ut som legitime apper. Sophos lister opp syv av disse appene: Chat GBT, Genie, GAI Assistant, AI Chat GBTAI, AI Chat – Chatbot AI Assistant, Genie AI Chatbot, AI Chatbot – Open Chat Writer