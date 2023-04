Svindlere forfalsker ChatGPT for å spre skadelig programvare

Ingen nye produkter kan betraktes som en suksess på nettet før svindlere dukker opp.

ChatGPT eksploderte på bare noen få måneder, og ble den raskest voksende appen noensinne.

Så selvfølgelig våpner hackere allerede populariteten til OpenAIs AI-chatbot for å lure folk.

Cybersikkerhetsforskere har allerede oppdaget hundrevis av registrert(Åpnes i en ny fane) domener som bruker begrepet «ChatGPT». Selv om ikke alle disse domenene er bevæpnet til ondsinnede formål, blir noen av dem allerede brukt på denne måten.

Nettsikkerhetsforsker Dominic Alvieri delte funnene sine på sosiale medier angående falske ChatGPT-nettsteder som han fant forsøkte å distribuere skadelig programvare og stjele privat informasjon fra ofre.

I følge Alvieri, og som først rapportert av Bleeping Computer(Åpnes i en ny fane)et slikt nettsted «chat-gpt-pc.online» stort telt(Åpnes i en ny fane) for å overbevise de besøkende på siden din om at ChatGPT ble tilbudt som en lokal nedlastbar applikasjon for Windows. Alvieri oppdaget at denne nedlastingen ville injisere brukere med RedLine-datatyveri. I hovedsak stjeler denne skadelige programvaren informasjon som er lagret i brukernes applikasjoner, for eksempel nettleseren deres. Hvis en bruker for eksempel ber Google Chrome om å lagre passord eller kredittkortinformasjon, kan denne skadelige programvaren trekke ut dataene og sende dem til hackeren.

I tillegg til å målrette Windows-brukere, Alvieri også finne(Åpnes i en ny fane) Falske ChatGPT-apper i Google Play-butikken. Ved nedlasting vil disse appene distribuere lignende phishing-kampanjer for å stjele brukerinformasjon.

en ny rapport(Åpnes i en ny fane) fra cybersikkerhetsfirmaet Cyble så hvor utbredt dette begynte å bli, og avdekket mer enn 50 falske ChatGPT-apper. Og Cybles rapport fant også interessante måter for hackere å stjele fra ofrene sine. En nedlasting installerte et program kalt «chatGPT1». Den gir ikke noe kunstig intelligensverktøy, men abonnerer i hemmelighet på mange betalte tjenester i såkalt SMS-faktureringssvindel.

De som ønsker å bruke ChatGPT uten å bli svindlet bør gå direkte til OpenAI-nettstedet på URL-en https://chat.openai.com(Åpnes i en ny fane)eller ditt nykjøpte domene, AI.com(Åpnes i en ny fane).

Ettersom ChatGPT fortsetter å vokse sin brukerbase, og spesielt etter å ha introdusert en betalt funksjon gjennom sitt abonnement på $20 per måned, bør brukere være på utkikk etter aktører i ond tro som ønsker å stjele informasjonen deres og dra nytte av trenden til AI.