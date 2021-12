Svingninger på Jupiter ser fryktelig ut som noen utsikter på jorden

For å nå Jupiter tok Juno-sonden omtrent fem år. Fra denne fjerne verden sender den bilder til astronomer som hjelper dem å bedre forstå den gigantiske planeten og dens 79 måner. Bilder som til tider på merkelig vis minner om Jorden.

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Fly over Jupiter med Juno-sonden Opplev Jupiter som du aldri har sett den gjennom arbeidet til en borgerforsker. Ved å bruke bildene som ble samlet inn av Juno-sonden, klarte han å lage en 3D-modell av den jovianske overflaten, som han gir en imponerende oversikt over.

For mer enn ti år siden ble Juno-sonden sendt i retning Jupiter. For å studere i detalj, det mystiske gigantisk planet. I mer enn fem år har du sendt verdifull informasjon til astronomer. I dag deler de med oss ​​to bilder som viser slående likheter med vår gode jord.

Husk atatmosfære Jupiter er et av de mest turbulente stedene i vår Solsystemet. Og Juno har allerede latt astronomer oppdage at den berømte Stor rød flekk Det er mye dypere enn de trodde, og strekker seg opp til 500 kilometer under toppen av toppen skyer. Nok et bevis på volden til fenomenene som ryster atmosfæren til gigantisk planet.

Jorden vår til venstre, et sted i Norskehavet, Jupiter til høyre. © Nasa OBPG OB.DAAC, GSFC, Aqua, MODIS Bildebehandling: Gerald Eichstädt CC BY

Turbulens lik den i våre hav.

De siste bildene returnert av Juno-sonden zoomer inn på funksjoner på Jupiter som på merkelig vis minner om andre på jorden. Som de turbulente skyene, fortsatt i gigantenes atmosfære. Lia Siegelman, en oseanograf, bemerket den uhyggelige likheten mellom disse sykloner joviens og en planteplankton gjengroing i Norskehavet.

READ Norge for å fortsette hvalydeksperimentet, til tross for protester Jorden vår til venstre, et sted i Østersjøen, Jupiter til høyre. © Nasa OBPG OB.DAAC, GSFC, Aqua, MODIS Bildebehandling: Gerald Eichstädt CC BY

Samme type fenomen for en annen klisje. Stillbilder av svært hakkete skyer på Jupiter-siden, og denne gangen et blomstrende planteplankton, et sted i den sørlige Bottenviken, i Østersjøen. Så mange bilder som lar havforskere studere store sykloner og de rike turbulens ved Jupiters poler samt trekk som dannes i havene våre her på jorden.