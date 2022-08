Swan mistenkt igjen, Nomis ankomst, Louis og Charls forlovelseskunngjøring, hva har du i vente på ITC neste uke (VIDEO)

Neste uke «This is where it all begins», spoilere og synopser ITC 8. til 12. august 2022. Det er helg og det er på tide å løfte sløret for fortsettelsen av sommerplottet kjent som «High Competition». .

Neste uke Her begynner alt, det er ingenting mellom Laetitia og Guillaume. Oppslukt av sjalusi pakker Guillaume kofferten og forlater akademiet i noen dager.

På Beaumont Hotel er sjef Cordone mistenkt for å ha angrepet Enzo og Greg, men blir løslatt av politiet.

Samtidig klarte Noemi å rømme fra innesperringen. Fangefangen hans var ikke en kvinne. Han er en baker av grønn mandarin-essensolje. Swann er igjen mistenkt. Salome går for å lage mat. Vil Swan være enig?

Mens mesterskapet er i ferd med å avsluttes med en bryllupskake, er Charlene på sin side i ferd med å kunngjøre forlovelsen med Louis.

Forhåndsorienteringer her starter alle fra mandag 8. til 12. august 2022

mandag 8. august 2022, episode 460: I en dramatisk vri på Beaumont Hotel forblir den skyldige demaskert. På sin side ønsker Charlene å komme med en stor kunngjøring. Mellom Laetitia og Guillaume legger båten opp.

Tirsdag 9. august 2022, episode 461: Overraskelse på Beaumont Hotel, en konkurrents uventing. På instituttet møtte Letitia talentene sine i tjeneste for Gayton og Tony. På kjøkkenet bryter romantikken mellom Clotilde og Joachim sammen.

Onsdag 10. august 2022, episode 462: Salome lukter den virkelige skyldige. På instituttet setter Jasmine ut for å glede bankmannen sin, men ikke uten fare. I hjørnet betror Luis seg til Lionel.

Torsdag 11 august 2022, episode 463: Salome koker den skyldige … og blir deretter tvunget til å tilstå. På sin side gir Jasmine seg til et nytt farlig spill. I en pop-up skaper kunngjøringen av en viktig hendelse spenning.

fredag 12. august 2022, episode 464 : Mellom håp og bly svinger Salomes hjerte. Nettverkene er i vanvidd: Louis og Charlene kommer med en stor kunngjøring. På sin side spiller Letitia Kellys plagede lille spøkelse.

Traileren er her fra 8. til 12. august 2022

Sjekk ut traileren for denne nye sendingsuken

