Swan Porcellino om Anderlechts situasjon: «Ingenting er skapt for å hjelpe klubben med å holde på sitt rykte»

Dessverre historisk. sesongenAnderlecht Kan oppsummeres med to ord. Den ellevte av den klassiske fasen, The Mallows Allerede i permisjon. The Tribune’s Plateau forsøkte å finne elementer som forklarer denne feilen.

Selv om de ser ut til å ha startet et ungdomsfokusert program for noen år siden, stolte Anderlechtois på god erfaring for å se en sjanse for en europeisk plass til slutten av sesongen. «Det kan bli et vendepunkt med skade Versheren. Men da er det ingen vanlig ting å stole på et team Vertonghen Og Slimani henholdsvis 36 og 35 år. Jesper Fredberg har snakket om mulighetenes overgangsvindu over vinteren og vi får vente og se hva han gjør i sommer.«Vi presenterer seg selv, noe tvilende, Manu Juice.

Den erfarne Slimani, som ankom i vinterferien, er høyt vurdert, så det alene indikerer omfanget av problemene i Brussel. «Det er en fin touch, men det sikrer også at det ikke er for mye innebygd når du tar med en spiller som denne. Kan han bygges rundt ham i fremtiden gitt hans alder? Anderlecht er en klubb med et rykte som overskrider grenser, og ingenting er skapt for å hjelpe dette ryktet med å fange virkeligheten. For at en klubbs følgere skal fortsette å tro på den, må du vite hvor båten er på vei. Og så langt har det ikke gjort det.» Forklart Svane Porcellino.

Kapteinen på dette skipet kan ha fått navnet Vincent Kompany. «Han gjorde en god jobb med de midlene han hadde. Alt må gjøres med detSterk Philip Albert Før vi diskuterer den nye ledelsespolitikken Anderlecht. Salg har blitt en klubb. Fra det øyeblikket du selger, må du endre deg. Unge mennesker er der, men de må overvåkes godt. Eksempelet med Dreyer, som brukte 4,5 millioner, brakte ikke nok.«

Under disse forholdene er det vanskelig å se for seg en kortsiktig fornyelseAnderlecht.