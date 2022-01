Sweek beseirer Ayrs på sprinten på Hum og får selvtillit foran verdenscupen

Pauwels Sauzen-Bingoal-rytteren vant sprinten med to mer enn Doon Earts, mens Eli Iserbit ble nummer 3, 5 sekunder bak. Nederlenderen Lars van der Har ble nummer fire på 19 sekunder og britiske Tom Bitcock ble nummer fem på 33 sekunder. Sistnevnte ledet løpet, han krasjet i en kurve i siste omgang og sjansene for å lykkes forsvant.

ToonAirds leder 4:42 foran Acerbite i den generelle kategorien og 8:36 foran Michael Vandoranhout.

Blant kvinner vant det nederlandske Lucinda-merket alene over sine jevnaldrende Shirin von Androz og Denise Festema. Verdensmesteren utnytter sin 17. sesongseier til å ta ledelsen i den generelle kategorien.

Den første belgieren og den første ikke-nederlandske San Conte som endte på 7. plass bak Marion Robert-Ribeiro.

Joran Vizor vant flere troende enn Storbritannias Cameron Mason og Gerben Kuipers. Thibau Nys, som kom tilbake til kamp etter å ha tapt det belgiske mesterskapet i Middelkerke, endte på 5. plass.

De to siste rundene av X2O Trophy er planlagt til neste ukes verdenscup i USA. 7. runde går av stabelen i Lille 6. februar, mens Brussel Cross stopper sesongen 13. februar. Lawrence Sweek beseiret Flandrian Cross på lørdag i Hum, 6. plass på åtte runder av X2O Cyclogross Trophy. Pauwels Sauzen-Bingoal-rytteren vant sprinten med to mer enn Doon Earts, mens Eli Iserbit ble nummer 3, 5 sekunder bak. Nederlenderen Lars van der Har ble nummer fire på 19 sekunder og britiske Tom Bitcock ble nummer fem på 33 sekunder. Sistnevnte ledet løpet, han krasjet i en kurve i siste omgang og sjansene for å lykkes forsvant.

ToonAirds leder 4:42 foran Acerbite i den generelle kategorien og 8:36 foran Michael Vandoranhout.

Blant kvinner vant det nederlandske Lucinda-merket alene over sine jevnaldrende Shirin von Androz og Denise Festema. Verdensmesteren utnytter sin 17. sesongseier til å ta ledelsen i den generelle kategorien.

Den første belgieren og den første ikke-nederlandske San Conte som endte på 7. plass bak Marion Robert-Ribeiro.

Joran Vizor vant flere troende enn Storbritannias Cameron Mason og Gerben Kuipers. Thibau Nys, som kom tilbake til kamp etter å ha tapt det belgiske mesterskapet i Middelkerke, endte på 5. plass.

De to siste rundene av X2O Trophy er planlagt til neste ukes verdenscup i USA. 7. runde går av stabelen i Lille 6. februar, mens Brussel Cross stopper sesongen 13. februar.