Switch-butikkene i Belgia, det er slutt!

Setca-syndikatet sa onsdag at kontrakten med Apple, der Switch var en «premiumdistributør», er avsluttet. RTL Info kunngjorde tidligere i dag forsvinningen av Switch-butikkene etter å ha referert til et internt notat fra Indexia Group, den franske eieren av merkevaren. Fagforeningsmann Bart Lippert hevder at ledelsen ble informert om denne avgjørelsen, for å sikre at den ikke vil ha noen innvirkning på ansatte. Men en arbeiderrepresentant er bekymret for skjebnen til Switch-tekniske avdeling som reparerte Apple-enheter.

Administrasjonen kunne ikke nås onsdag for kommentarer til denne informasjonen.

Switchen har lidd av et dårlig image i flere år på grunn av en rekke klager angående dens kontroversielle salgsteknologier. Ifølge vitnesbyrd samlet inn av spesielt Test Achats, fant kundene seg med en forsikringskontrakt de ikke ønsket etter å ha kjøpt en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Etter inspeksjonene forbød FSMA Switch å distribuere forsikringsprodukter i Belgia. Selskapet har endelig gitt opp registreringen i forsikringsmeglerregisteret.