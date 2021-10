Switch: N64-emulering er en katastrofe

Nedganger, krasjer, ødelagte sikkerhetskopier, visuelle feil … den nåværende emuleringstilstanden på Switch er en virkelig katastrofe.

Fra og med 16. oktober kan Switch-eiere gjenoppdage kultspillene til N64 … vel, dette var det Nintendo i utgangspunktet planla. Faktisk møtte spillere en spesielt vanskelig lansering: FPS-fall, feil, lydproblemer, appkrasj, amputerte versjoner … Listen fortsetter.

N64-emuleringen som Nintendo tilbyr for øyeblikket er ikke på nivå med det spillere hadde rett til å forvente. Twitter-konto @StoppSkeletons for eksempel fremhevet den problemene som finnes i Legenden om Zelda Ocarina of Time. Sammenlign N64-versjonen, den virtuelle Wii-konsollversjonen og den emulerte versjonen av Switch.

Vi kan se at mange elementer er fjernet fra Switch-versjonen. Refleksjonene i vannet er borte, tåken, som bringer en mystisk atmosfære til scenen, er rett og slett ikke-eksisterende, og noen grensesnittelementer, som minikartet, har blitt fjernet på mystisk vis.

Annen bruker @Mutanteaura i mellomtiden delte han de visuelle feilene og krasjene han møtte. Vi kan se i videoen hans trekke ut grensesnittet og forsvinne elementer av dekorasjonen, mens Link ser ut til å gjøre en imitasjon av Rayman som får armene til å forsvinne. Det tar ikke lang tid før FPS faller før emulatorens smerte er over via en feilmelding.

Radio Mute på Nintendo

Det er klart at Zelda ikke er det eneste spillet som er involvert i disse tilbakeslagene. I Mario Kart, Super Mario 64 eller Star Fox 64 merker spillere mange krasj, ventetid og en bildefrekvens ved henting. Noen snakker om sletting av sikkerhetskopier etter feil.

Foreløpig har Nintendo ennå ikke kommentert disse emuleringsbekymringene. Selv om alle disse problemene ser ut til å være relatert til emulatorens ungdom og sannsynligvis kan rettes opp senere, må Nintendo jobbe hardt for å tilby en tjeneste som matcher. Som det er, kan vi bare fraråde bruken av denne tjenesten, fakturert med € 40 per år.