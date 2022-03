Switch: Nintendo lar deg endelig lage mapper

Denne mandagen slapp Nintendo en ny datamaskinoppdatering som noen har ventet på lenge. Dette er en mappelignende struktur implementert i Nintendo Switch-brukergrensesnittet. Denne mappelignende strukturen kalles «Grupper».

Fem år etter introduksjonen har Nintendo utviklet en mappelignende funksjon i bytteoperativsystemet. Jada, det lar brukere opprette programvaregrupper for å organisere byttebibliotekene deres. Nintendo Switch kunngjorde denne funksjonen på Twitter.

En organisatorisk funksjon

Husk at brukere ikke kan plassere noe på startskjermen ved å bruke grupper. Du kan gruppere eller organisere favorittspillene dine på listen, men dette er ikke tilgjengelig på startskjermen.

For å dra nytte av denne nye funksjonen, bla til høyre til du kommer til den vertikale listen over all programvare. Deretter trykker du på L. Brukere kan deretter få tilgang til eller opprette grupper med spill fra en rekke kilder. For å veilede brukerne har Nintendo gitt ut En brukerveiledning Av denne prosessen.

Når det er opprettet, kan Nintendos team nås gjennom «All Software»-menyen. I tall kan hver spiller lage opptil 100 lag, og hvert lag kan lagre opptil 200 titler. Men pass på, disse gruppene er bare synlige for brukere med mer enn et dusin spill på Nintendo.

En ny bonus

I prosessen har Nintendo også forbedret styringen av Bluetooth-lydvolumet Polygon.

Så brukere kan nå justere volumet på Bluetooth-lydenheter ved hjelp av Nintendo Switch-konsollen eller Bluetooth-lydenheten. Merk at for å dra nytte av denne oppdateringen, må Bluetooth-lydenheten støtte AVRCP-profiler.

Et annet eksempel på nye funksjoner er at noen Bluetooth-lydenheter nå tilbyr høyere maksimale utgangsnivåer. Som en påminnelse ble Bluetooth-funksjonalitet lagt til i versjon 13.0.

En oppdatering til systemfastvareversjon 14.0 er lagt til og er tilgjengelig for nedlasting.