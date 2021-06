Sydney går inn i to-ukers Gout-lockout ettersom delta-variasjon raser etter at 80 nye saker er registrert

Australias mest folkerike by har gått inn i sin første to-ukers lockout i dag da myndighetene sliter med å hindre utbruddet av den raskt spredende delta-varianten.

Mer enn 80 millioner tilfeller av den smittsomme delta-varianten er rapportert i Sydney ettersom mer enn 5 millioner mennesker står overfor alvorlige begrensninger hjemme.

I forrige måned ble det sendt inn en serie ‘Zero Govt’ -saker i Sydney, men denne Sydneys sitronjåfør, kjent som ‘Patient Zero’, konfronterte politiet om hvorfor han nektet å bruke masken og ikke ble vaksinert.

Til tross for Australias suksess med å håndtere epidemien gjennom raske grenselukkinger, sosial avstand og større samsvar, betyr landets svake vaksineutgivelse at små utbrudd har rammet enkeltstater de siste månedene.

Mer enn en million mennesker i Sydney sto allerede overfor alvorlige aksjoner på fredag, da helsemyndigheter sa at låseområdet måtte utvides ettersom eksponeringsstedene økte.

De nye reglene, som gjelder frem til 9. juli, tillater folk å forlate hjemmet bare for viktig arbeid, medisinsk behandling, utdannelse eller shopping.

New South Wales Police har fjernet en mann som er anklaget for å ha kjørt en ‘Patient Zero’ sitron som er anklaget for å ha ansporet den nåværende Sydney Govt lockout.

Den navngitte sjåføren (bildet) er for øyeblikket i isolasjon fordi han kjemper mot sin regering-infeksjon, og han var uvel, og var for redd til å se det offentlige tilbakeslaget for å vise ansiktet sitt på TV for å beskytte seg selv.

Gladys Perezglian, 50, statsminister i New South Wales, sa: ‘Selv om vi ikke vil påføre byrder, trenger vi absolutt ikke det, og dessverre er dette situasjonen vi må gjøre.’

“Det gir ingen mening å gjøre dette i tre dager eller fem dager fordi det ikke hadde gjort den jobben,” sa Periglian på en pressekonferanse.

I dag markerer den første lockouten i Sydney siden desember, da byen og hele Australia kjempet mot regjeringens eksplosjoner.

Landet har rapportert mer enn 30.400 positive tilfeller og 910 dødsfall fra viruset siden dataene først ble overvåket.

En helt ny liste over eksponeringssteder ble utgitt av New South Wales Health i går kveld – noe som betyr at alle som besøker disse områdene, umiddelbart skal teste seg og isolere seg i 14 dager.

Ytterligere 17 steder ble lagt til provinsregjeringens voksende liste, inkludert det samme pub-the-cross-road hotel som var i sentrum av forrige utbrudd.

I juli i fjor besøkte en fraktarbeider i Melbourne puben for å feste, noe som resulterte i minst 34 søksmål. Han sa at han ikke visste at han hadde det dårlig.

Den konservative statsregjeringen i Perezglion var motvillig til å innføre drastiske tiltak, men etterlyste i stor grad nedleggelse av helsepersonell i Australia.

En helt ny liste over eksponeringssteder ble utgitt av New South Wales Health i går kveld – noe som betyr at alle som besøker disse områdene, umiddelbart skal teste seg og isolere seg i 14 dager. Bilde: Eksponeringssted med høy risiko Crossroads Hotel i Casula

Innbyggernes hverdag blir endret igjen – innendørssport og bryllup blir forbudt fra mandag.

Begravelser er kvalifisert til å fortsette med maksimalt 100 gjester, og butikker er åpne.

Politiet har iverksatt en etterforskning etter at det ble avslørt at AstraZeneca hadde nektet å bli vaksinert på grunn av en familiehistorie med blodpropp hos flyplassdriveren i Pondicherry, tidligere anklaget for å være Sydneys ‘pasientnull’.

Men mannen insisterte på at han til enhver tid hadde på seg en maske mens han jobbet som sjåfør som tok flybesetningen fra flyplassen til hotellene.

På fredag ​​bekreftet NSW-politiet at de etterforsket om noen regler fra regjeringen ble brutt av sjåføren eller selskapet han jobbet for.

Sjåføren av Sydney flyplass (bildet) brøt tausheten og insisterte på at han ikke var tålmodig, noe som førte til den nye brenningen av delta-variasjonssaker i byen

De som jobber rundt hotellisoleringssystemet for helseordrer, må testes for viruset daglig, og sjåføren innrømmet at han ikke ble testet i løpet av ferien.

Infeksjonen hans ble tatt da testen gjenopptok da han kom tilbake til jobb – men han hadde allerede vært i samfunnet i flere dager før han fikk et positivt testresultat.

På lørdag sa politikommissær Mick Fuller at etterforskningen var forlatt på grunn av mangel på bevis.

Sydney flyplassfører insisterte på at han ikke var “pasient null” – i stedet sa han at han fikk viruset i sin lokale kafé.

NSW-helseansvarlig Dr. Kerry Sand avviste kravet sitt lørdag og sa at etterforskningen hans ikke fant noe bevis for å støtte hans historie.

Den navngitte sjåføren er for tiden ensom da han sliter med goiter-infeksjonen, og han var uvel og var for redd til å se det offentlige tilbakeslaget for å vise ansiktet sitt på TV for å beskytte seg selv.

Den påståtte pasienten som kjørte pasientens sitron, angivelig 'pasient null', minnet tydelig en annen kunde i 30-årene at han hadde voldsom hoste og nysing på Belly Cafe (bildet) i Vaughan 12. juni

En ikke navngitt sjåfør fra Pandi innrømmer at Astra Geneca nektet vaksinen på grunn av en familiehistorie med blodpropp.

Til tross for daglig nærkontakt med flybesetninger, mener han at han faktisk ble påvirket av den dødelige Delta Cow-varianten av en kunde på hans vanlige kaffebar, Belly Cafe, i Vaughan, Sydneys forsteder.

Han snakket om hvordan han tydelig husket en annen kunde i 30-årene, og satt ved siden av ham 12. juni på en kafé som hostet voldsomt og nyset.

I begynnelsen av utbruddet blir kafeen et eksponeringssted, og en eldre kunde får viruset fra den smittede personen.