Sydney Poitier, den første svarte stjernen som vant en Oscar for beste mannlige hovedrolle, er død

Kino og dokumentasjon

Amerikansk-Bahamian Sydney Poitier, den første svarte mannen som vant en Oscar for beste mannlige hovedrolle, er død i en alder av 94, rapporterte britiske og amerikanske medier fredag.

I 1964 vant han den prestisjetunge “Lilies of the Field” (“Lie Les des Champs”, på fransk). Han mottok også en æres-Oscar i 2002 for sitt “eksepsjonelle skuespill, sitt unike utseende på det store lerretet, sin stil og sin oppfinnsomhet som representant for filmindustrien”. Bahamas utenriksminister Fred Mitchell bekreftet opplysningene til flere medier. «Vi har mistet et symbol, en helt, en guide, en kriger og en nasjonal skatt.“Bahamas visestatsminister Chester Cooper skrev på sin Facebook-side om skuespilleren,” The Channel “eller” In the Heat of the Night “, uten å oppgi årsaken til hans død.

Les mer> «Un Monte» representerer Belgia ved Oscar-utdelingen i 2022

Sydney Poitier ble født “tilfeldigvis” i Miami 20. februar 1927: Foreldrene hennes bodde på Bahamas, men var på ferie i Florida da fødselen begynte. Så skuespilleren fikk dobbelt statsborgerskap: bahamansk og amerikansk. Faren hans var en fattig tomatplukker Sydney Poitiers måtte forlate skolen i en alder av 13. Etter flere strøjobber dukket han opp på eksamen ved American Negro Theatre i New York som gateselger eller medisinsk assistent i militæret. Først avvist på grunn av sin bahamiske aksent, ble han til slutt akseptert etter å ha tatt uttaletimer.

Konkrete karakterer

Sydney Poitier har spilt i flere filmer som utforsker rasediskriminering. I 1967 “Gjett hvem som kommer for mat”, spiller han forloveden til et hvitt par. Dette er første gang en svart mann har kysset en hvit kvinne i en Hollywood-film, selv om scenen ble filmet i bakspeilet. Samme år, Sydney Poitier spilte hovedrollen i thrilleren «In the Heat of the Night», en detektiv fra nord i USA som kjemper mot en rasistisk sheriff fra sør i landet.

Les mer> Den Oscar-vinnende amerikanske skuespillerinnen Olympia Dugakis er død

Sydney Poitier ble ansett som den best betalte skuespilleren i verden på slutten av 1960-tallet. Han hadde også suksess som regissør med “The Buck and the Preacher” (Buck and Son Partner, 1972) og “Let’s Do It Again” (1975). Han spilte også en av hovedrollene. I 2009 ble den overlevert til president Barack Obama Sydney Poitier vant presidentmedaljen for den mest ærefulle friheten for amerikanske borgere.

Av Belga