Ida, sykepleier som jobber i nærheten av New Orleans, delte en video av det forferdelige øyeblikket da taket på sykehuset hennes ble revet av orkanen Ida.

Christian Godfrey la ut et klipp av seg selv på sin Instagram -historie og kikket ut av vinduet til Ochsner Health Companys hovedcampussykehus i Jefferson, en forstad til New Orleans.

Plutselig kollapset taket på sykehusbygningen foran en sterk vind, og rusk spredte seg gjennom vinduet.

Et annet klipp, skutt av sykepleier Brandon Griffin og lagt ut av en venn på Twitter, viser gigantiske partikler som flyr fra taket nær tiende etasje i bygningen.

Ochsner Maine ristet også i stormen WWL-TV I New Orleans.

Sykehusledere sier at de fleste vinduer er fleksible nok til å doble luftens hastighet. De sa at ingen ble skadet der eller på et annet anlegg.

Warner Thomas, styreleder og administrerende direktør i Ochsner Health, understreket at noen takvinduer var ødelagt og vann rant inn i trappene, men det var ingen “store” strukturelle problemer.

Plutselig kollapset taket på sykehusbygningen foran en sterk vind, og rusk spredte seg gjennom vinduet. Sykehuset sa at vinduene i to pasientrom var ødelagte, men det var ikke kjent om skaden var forårsaket av rusk fra taket.

Leger og sykepleiere fortsetter å behandle pasienter da orkanen Ida rammet sykehus søndag kveld i Louisiana.

Ochsner Health System, Louisianas største helseforetak, rapporterte takskader og vannlekkasjer på mange av anleggene.

Sykehus er avhengige av kraften til backup-generatorer i New Orleans og Bayou-regionen, for å nevne noen i staten.

“Takstykker faller av mange av våre fasiliteter,” sa Thomas på en pressekonferanse søndag kveld.

De fleste store anleggene som eies av Ochsner-organisasjonen inkluderer varer verdt ti dager og funksjonelle backup-generatorer.

Noen sykehus har til og med vannbrønner som det meste av byens tappevann ikke vil være tilgjengelig for drikke i de kommende dagene, om ikke uker.

Før han angrep staten Idaho, var Ochsner Health i stand til å evakuere noen av pasientene fra små, landlige sykehussteder. Disse pasientene blir nå tatt vare på i store fasiliteter.

Ochsner St. Anne’s Hospital i Raceland, 45 km unna, og Leonard J., i Huma, sørvest for New Orleans. Chabert Medical Center vil bli flyttet til andre fasiliteter når været er gunstig nok til at byens tjenestemenn kan flytte dem til et tryggere sted.

Det forventes å skje allerede mandag morgen, når værforholdene roer seg.

Ochsner St. Leger anslår at det er 21 pasienter i Anne og 45 i Chabert.

Ochsner St. Anne sa at vinduene i to pasientrom var ødelagt.

Videoene viste også at en del av taket på Lady of the Sea General Hospital ble revet i Galliano, en by sør for New Orleans.

Cara Castle, fra Huma, skulle løslates fra Ochner i Jefferson i dag, men Ida bestemte seg for å bli værende. Hun filmet en video fra sykehussengen hennes av stykker i taket som traff vinduene på rommet hennes i tiende etasje.

I mellomtiden fungerte en generator i intensivavdelingen til Thebotox Regional Health Organization i Laforch Parish, og tvang sykehuspersonalet til å bære pasienter i en livsstøttepose til en annen del av anlegget der strøm fortsatt er tilgjengelig.

Det vil si at sykehuspersonalet pumpet luften manuelt inn i lungene og koblet den til respiratorene som tidligere hadde blitt generert av elektrisitet i pasientenes lunger.