Sykkelgodtgjørelse, betaling på tog: Her er endringene for 1. mai

Sosial- og folkehelseminister Frank Vandenbroecke kunngjorde at det årlige antallet perkutane aortaklafferstatninger utført med transkateter (TAVI) i stedet for ved operasjon, som refunderes av INAMI, vil stige fra 500 til 1500 ganger fra 1. mai. (Foruit).

Klaffene, som er avgjørende for riktig funksjon av hjertet, kan ende opp med feil. I dette tilfellet må de noen ganger i prinsippet erstattes med kirurgi. Dette vil utgjøre cirka 3000 operasjoner per år. Noen pasienter som ikke kan utføres operasjon (høyrisiko, eldre osv.) tilbys et mindre invasivt og mindre risikabelt alternativ: perkutan aortaklafferstatning (TAVI). Ifølge folkehelseministeren representerer denne intervensjonen en terapeutisk merverdi for pasienter som ikke kan opereres. En randomisert klinisk studie viste signifikant bedre overlevelse i opptil fem år i denne gruppen, samt en nedgang i sykehusinnleggelse.

Refusjon fra SINAMI er forbeholdt pasienter som oppfyller ett av de to kriteriene (inoperabel eller høy risiko). «Det er fastslått at dagens maksimale antall refusjoner ikke er tilstrekkelig til å dekke alle inoperable eller høyrisikopasienter som trenger perkutan intervensjon. Jeg tar beslutningen om å øke dette antallet for å la hver pasient få den omsorgen de trenger. Dette er min prioritetFrank Vandenbroek kommenterte.

For å sikre kvalitet og sikkerhet gis det også et visst antall betalingsbetingelser for implantater, basert på forslag fra Kompensasjonsutvalget for invasive medisinske implantater og utstyr. Antallet sykehus hvor denne enheten kan plasseres er derfor begrenset til sentre som kan vise til minimal kompetanse med hensyn til implantasjon, og som tillater en tverrfaglig konsultasjon mellom leger fra de ulike spesialitetene som er involvert.