Sykkelrytter dør etter å ha truffet buss i Presox uten å bruke hjelm

Etter å ha fått førstehjelp på stedet av en lege fra SMUR, ble den skadde ført til CHR de la Citadelle, hvor hans liv ble ansett for å være i livsfare. Legios bukket imidlertid under for skadene sine lørdag kveld.

Sjokkert over åstedet ble bussjåføren utsatt for rutinemessige «alkohol»- og «narkotiske» tester, men disse viste seg å være negative.

Filen avslører også at motorsykkelen krasjet nær bakdørene på bussen og at motorsyklisten ikke hadde på seg hjelm.

Så årsaken til denne ulykken må søkes andre steder. En bil kjørte i nærheten av ulykkesstedet med et kamera ombord som fanget ulykken. Å analysere disse bildene av en ekspert kan gi et klarere bilde av hverandres ansvar. Til slutt ble det tatt obduksjonsprøver av syklisten for å finne ut om han kjørte under noen rus.