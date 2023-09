Sykling for kvinner: Gapet øker mellom World Tour-spesialister og resten av feltet

Sykling for kvinner har vokst i popularitet og synlighet de siste årene. Men mellom stjernene i feltet og lagkameratene deres, på den ene siden, og aktive syklister på kontinentalt nivå (ett trinn under World Tour) og andre steder, øker gapet og ulikheter, spesielt økonomiske, blir stadig mer tilstede.

I sin årsrapport, Alliansen av syklisterTCA skannet kvinnepelotonen og studerte blant profesjonelle syklister. 140 av dem, fra 31 forskjellige land og 56 forskjellige lag (hvorav 53 % spiller på kontinentalt nivå, 41 % på verdensturneen) sa ja til å svare. Et godt nok utvalg til å fotografere 2023-feltet.

Hvis ikke alt er spennende i Women’s World Tour (15 lag inkludert store maskiner som SD Works, Lidl Trek, Canyon//SRAM Racing, UAE, Movistar), vil situasjonen innenfor Continental Level Teams (AG) være mer komplisert. Forsikring – Soudal Quick-Step, Lotto Dstny Ladies, Cofidis…), i alle 4 verdenshjørner.

I følge denne studien fikk 25 % av syklistene som sa ja til å svare på undersøkelsen ingen lønn, bortsett fra Women’s World Tour (minimumslønn satt til €32 100 av UCI), 70 % av dem tjener mindre enn €10 000 per år.

Ikke opplagt, men farlig: Halvparten av dem (47 %) har en ettårskontrakt.

Nesten halvparten (46 %) er avhengige av sykling som sin eneste inntektskilde. På kontinentalt nivå har mer enn 3/4 (78 %) av dem en annen jobb ved siden av sykkelkarrieren.

Økonomisk usikkerhet er hovedårsaken til at syklister får slutt på karrieren tidlig. De klager mye (35%) over usikkerhet under racing, noe som vil oppmuntre dem til å forlate denne sporten de finner.Veldig farlig«.

Hvilke prioriteringer ønsker de å komme frem etter denne undersøkelsen? Minstelønn for alle syklister (63 %) og bedre løpssikkerhetsprotokoller (58 %). Da skulle de ønske det var flere kvinneløp på TV (42 %).