Quick-Step Alpha Vinyl ga nyhetene om tilstanden til Julian Alabilip som falt under Liège-Bastogne-Liège denne søndagen, men også om tilstanden til Ilan von Wilder.

Ilan von Wilder Og Julian Alabilip De ble drept i en krasj i 80 km/t under Teen of Classics denne søndagen. «Under hendelsen brakk Elon dessverre kjeven og i fallet så han en stor haug 62 kilometer midt i Peloton. I samme hendelse fikk verdensmester Julian Alabilip to brudd, et skulderbrudd og hemopneumothorax. Tilstanden hans er stabil, men han vil bli innlagt på sykehus for observasjon.» Quick-step alfa vinyl panel rapportert gjennom en uttalelse.

Så balansen for verdensmesteren er veldig tung. To ribbeinsbrudd førte til en perforering av lungen, noe som forklarer hvorfor alabasten ikke kunne puste etter fallet.

Han så ikke ut til å være utilgjengelig, men franskmennene måtte ta tid å komme tilbake. Hans neste store reisemål er Tour de France, som starter 1. juli fra Danmark, om to måneder til.

Det har vært noen tilbakeslag for Alleppey de siste to månedene. Han kjørte en spektakulær sol under Strait Bianche i begynnelsen av mars, hvoretter han falt igjen uten effekt 13. april i Brabant Arrow.

Denne sesongen hadde den dobbelte verdensmesteren færre seire. Vinner han på et tidspunkt på den baskiske touren, vil han ikke kunne gjøre det bedre enn den fjerde onsdagen for tredje gang i favorittløpet sitt, Flèche wallonne.