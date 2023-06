Sykling. Road – Frankrike – Valentin Madovas kronet etter hektisk løp!

EN fransk mesterskap Helt gal! Denne 2023-utgaven av roadracing for menn er intens Frankrike Dedikert til Valentine Madovas, sterkere i nordvarmen og den fryktede Cassel-kretsen! Etter å ha skilt seg fra en gruppe tøffinger med lagkameratene David Goud Og Rudy MollardBreton Off Gruppe-FDJ Han tok av med en støt 21 kilometer fra mål for å overrekke seg karrierens første blå-hvit-røde trøye og klarte en niendeplass. Mark Mediat. Rudy Mollard Ha glasuren på kaken Gruppe-FDJ Ble nummer to, mindre enn 2 minutter bak den nye franske mesteren.

Valentin Madovas, den nye franske landeveismesteren!

En flott plattform for Julien Bernard

Forfatter av et løp full av mot og kampvilje, Julian Bernard fullførte etappen Tony GallopinHans venn Trekking-SegafredoBle også nummer fire Nance Peters (AG2R Citroën Team) krysset streken på en femteplass. Når det gjelder lederen for fransk sykkelsport, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Benoit Gasnefroi (AG2R Citroen Group) og David Goud på henholdsvis syvende, fjortende og femtende plass. De Julian Alaphilip (saudal quick-step), William Martin (cofidis) og andre Warren Parkville (Team Arkéa-Samsic) fullførte ikke et løp som vil gå inn i historien til fransk sykkelsport!

En stor gruppe er på flukt… fire ledere av Groupama-FTJ i spissen!

129 løpere tok av på startstreken denne søndagsmorgenen rundt klokken 11.10, med 15 runder og 224 km rundt Kassel. Under den allerede påtakelige varmen – og dette burde spille en stor rolle i ettermiddag – går de første kilometerne veldig raskt for å utgjøre den første delen av denne lange dagen. For første gang noensinne var den bygd opp av en flott trio Quentin Bacher (Groupama-FDJ), Nance Peters (AG2R Citroen Group) og Clement Russo (Team Arkea-Samsic) har en ledelse på 30 sekunder, med noen ryttere allerede bak pelotonen. Tonen er satt, vi bør se en byggeplass på veiene i Nord!

Til slutt blir de tre flyktningene raskt gjenfanget og det er flere flere angrep. En svært viktig løpsbevegelse oppstår mer enn 180 kilometer fra mål, når en gruppe på tjueto løpere går på hælene. Et team befinner seg i en ideell situasjon: The Gruppe-FDJ ! Før ham er åtte menn, hvorav fire er høvdinger David Goud, Thibaut Pinot, Valentine Madovas Og Romain Gregoire. Kombinert med disse Bruno Armrail, Rudy Mollard, Quentin Bacher Og Oliver Leigh Cocke.

Guilaume Martin og Thibaut Pinot har falt fra, og bare ti ryttere står igjen for tittelen

Bevissthet om vanskelighetene Dorian Godden Så snart veien stiger, laget AG2R Citroen Group Begynner å rulle inn i pelotonen. Avstanden blir betraktelig mindre Nance Peters Port d’Air øker farten på stigningen Benoit Gasnefroi. Alene Clement Chambousin Og David Goud For å klare å følge Savoyard-duoen, William Martin Og Thibaut Pinot Spesielt å ha vondt! 20 sekunder fra baksiden Madovas, Molard, Gesbert Og Berre – Koden, Gregory Og Costeo Frikjent – tre Cosnefroi–Champagne–Goud Så ser tilbake Nance Peters og to ryttere Trekking-Segafredo, Julian Bernard Og Tony Gallopin.

Galopp, Peters Og Champagne Etter å ha kommet ut av skrankegruppen og fått kontakt med ledende kvartetten 46 kilometer fra mål, skiller de syv utbryterne nå rundt tretti sekunder. Cosnefroi, Goud Og Bernard. På slutten av runde 12 av 15 løp, David Goud Og Benoit Gasnefroi Gjør en kjempeinnsats i sluttfasen for å få tilbake de ledende mennene, noe som vil bli gjort når de krysser målstreken. Avstand i stigning av Goud Og Cosnefroi, Julian BernardTappert kom han tilbake til ledelsen noen minutter senere, slik at de fortsatt kunne være vinnere av Frankrike med et mål på 35 terminaler.

Groupama-FDJ setter opp et show, med Valentin Madovas overskrift

Den første som eksploderte Mathis Le BerreSå en akselerasjon Goud Porte de Dunkirk verker på oppstigningen Champagne. Vanskelig også Cosnefroi Taper litt lengde, men finner bevis på comeback. Ved nedstigning lages et gap, Cosnefroi, Goud Og Galopp Tre strandede løpere. På den siste stigningen til Port d’Air, David Goud Han forsøkte å gjenvinne plassen i ledergruppen. Britton kommer tilbake ved å gi opp Cosnefroi Og Galopp… Så angriper han med en høy prosentandel. Lagkameraten hans Valentine Madovas Bare Ham kan følges Rudy Mollard, alene på tredjeplass, peker på noen få sekunder. Sistnevnte kommer tilbake i nedstigning, noe som betyr at vi ser tre ryttere Gruppe-FDJ topp fransk mesterskap 25 mil fra målet!

Vi fortalte oss selv at vi skulle se det første hat-tricket siden 1978, men David Goud Stoppet 23 mil fra målstreken etter å ha krysset den siste store stinten. Etter noen få øyeblikk, Rudy Mollard er etterlatt Valentine Madovas, deretter fløy til tittelen mester i Frankrike. Veldig sterk, den innfødte i Brest trykker hardt på pedalene. Julian Bernard, Tony Gallopin, Nance Peters Og Rudy Mollard. 10 terminaler fra slutten, er et mekanisk problem uunngåelig Madovas Det ville tatt mye lengre tid å bytte sykkel, men å hindre Breton fra å bli franske mestere. Bak avgjøres de to siste plassene på pallen Galopp, Bernard Og Molard – Peters Venstre – og det Molard Som viser seg å være sterk på målstreken, Bernard Fullfører scenen. For et løp og for en fransk mester!