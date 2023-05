Sykling. Tour of Norway – INEOS Grenadiers trening uten Egan Bernal

Mens han ble annonsert som hovedleder for Norge rundt (26. til 29. mai) Egan Bernal (INEOS Grenadiers) vil ikke være til slutt. «Nok en gang har Tour of Norway en flott startliste. Det er en tidligere Tour de France-vinner ved starten i Egan Bernal, som kan stole på støtte fra ryttere som Luc Blapp og Magnus Sheffield.», annonserte også løpsorganisasjonen for en uke siden. Men etter det Omvisning i Ungarn (10. til 14. mai) – Han rangerer 8. – Bernard Han bestemte seg for å returnere til Colombia. Han kom tilbake til Europa for noen dager og trener for tiden i nærheten av Monaco Dauphin skala (4. til 11. juni). Det vet vi imidlertid ikke ennå Bernard vises i begynnelsen Tour de France 1. juli Colombianeren har ennå ikke sikret seg et utvalg Stor ring.

Bernal og Plop krasjet på etappe 1 av Tour of Hungary

INEOS Grenadiers med Blap, Sheffield…

Selv om ikke BernardØve på INEOS grenaderer Forvent et godt lag på denne 12 Norge rundt. Faktisk menn Dave Brailsford De vil stole på en solid trio Luke ploppet – Magnus Sheffield – Ben Dulette. Etter en veldig imponerende start på sesongen – Australian Champion, 2. på UAE Tour… – Blob Levde i svært urolige tider Omvisning i Ungarn, men håper å skinne i dette løpet etter å ha blitt nummer 3 i fjor. På toppen av det Omvisning i Ungarn, Ben Dulette I mellomtiden viste han at han er i toppform, og endte på andreplass sammenlagt. Magnus Sheffield6. plass Norge rundt I 2022, og som har skrevet en flott start på sesongen, vil spille kortet sitt også. De vil bli ledsaget av tre unge briter Joshua Darling, Leo Heider Og Connor Swift.