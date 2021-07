Anemic van Wollton krysset mållinjen på Fuji International Speedway Circuit og kastet hendene for å feire sin første olympiske tittel på road racing – han hadde glemt han faktisk hadde vunnet sølv.

Van Wollton var en del av hovedpakken som jaget seks ryttere i dameløpet. Men da de valgte bryterne en etter en, gjorde de en feil: en ble igjen på veien, og den østerrikske Anna Keisenhofer, en matematiker, brukte en feilberegning for å vinne gull.

40 km å gå til Keisenhofer. Hun hadde gått alene i det fjerne, de eneste tidlige overlevende som visste hvor hun var den gangen, og de ble sugd tilbake i belgen og ut på den andre siden. Det faktum at det ikke er noen racingradio og ingen små grupper forvirrer gjenstander ved foten av Fuji-fjellet fordi Van Wollton kom mer enn et minutt bak Keisenhofer.

Italias Elisa Lango Borgini vant bronsen og sa at hun var fullstendig klar over sin tredjeplass, men Van Wollton innrømmet at han ikke visste noe. “Jeg vet ikke,” sa 38-åringen. “Jeg trodde det var feil.”

Før den virkelige vinneren kunne nevnes, endte Storbritannias Lizzie Deacon på 11. plass og gratulerte Van Wollton under et intervju etter løpet. “Jeg vet ingenting om henne,” sa Dyson om Keisenhopper, som har flere nasjonale titler i Østerrike, men har liten form å snakke om på verdensscenen. “Han er absolutt en overraskelsesvinner.”

Anna Keisenhofer feirer sjokkgullseier for Østerrike (Patron)

Det sterke nederlandske laget fikk gjøre mer arbeid foran Pelotton, og det endelige resultatet var et motstridende løp.

“Det var enorm mangel på informasjon,” la Deacon til. “Kanskje nederlandsk dominans var mot meg før løpet var slutt. Ingen lovet. Som en eneste rytter kunne jeg ikke gjøre noe og ble overrasket over mangelen på samarbeid.”

Keisenhofer Gold var Østerrikes første gullmedalje ved sommer-OL siden 2004, og ble i 1896 den første syklisten som vant den første moderne sporten etter Adolf Schm லின் l seier i et 12-timers løp.

“Det føles utrolig,” sa han. “Jeg kan ikke tro det. Selv når jeg krysser slottet, er det slutt nå? Må jeg fortsette å ri? ‘Utrolig

“Jeg prøvde å stille meg opp. Bena mine var helt tomme. Jeg hadde aldri tømt meg selv i hele mitt liv. Jeg kunne ikke lenger tråkke på dem. Jeg følte at jeg hadde null energi i beina.”