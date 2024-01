Sykluser, heroiske redninger, slagsmål, nedrykk og flaskekasting: Kokende romersk derby ler ikke av Lukaku og Roma

Én pokalmulighet mindre for Romelu Lukaku, som drømte om å vinne den italienske cupen med Inter forrige sesong og beholde den på hjemmebane. Det vil riktignok være et rumensk lag i semifinalen, men det blir Lazio, som kommer etter et derby som bortsett fra det siste kvarteret var ganske trist å se.

Før det slet Roma med et solid Biancolesti-forsvar. Romelu Lukaku prøvde å skape plass for seg selv, men de få ballene som ble sendt inn av partnerne hans ble sjelden brukt. Lazio på sin side klarte angrepene sine bra, og presset Huysen til en foul i det store feltet tidlig i andre omgang (49.). Etter VARs inngripen scoret Zaccagni det eneste målet fra straffemerket. Først da ble publikum varmet opp. Først da Edoardo Bowe ble truffet av en glassølflaske kastet fra Lazio-tribunen (76.)… grep ikke dommeren inn for å stoppe kampen eller irettesette de lokale supporterne. Med Romas keepertrener Nuno Santos (84.) utvist, snudde rumensk press for utligning raskt til frustrasjon. baby «Romelu kunne ha scoret et utrolig mål.» Jose Mourinhos menn kunne ha utlignet i sluttminuttene. Bortsett fra at Mantas spilte helten med en dobbel intervensjon (87.), mistimede Romelu Lukaku sin strålende akrobatiske returinnsats etter en brystsjekk (90. + 8). Derbyet endte i fullstendig kaos med tre nye utestengelser. Først etter å ha kjempet med Pedro, Paredes og Mancini. Herr Asmoun og Mancini, som deretter slo Rovella i nakken, ble protestert etter sluttsignalet. For å gjøre vondt verre for Roma måtte Dybala gå skadet til pause. «Når det er et derby, gjør det enda mer vondtJose Mourinho beklaget seg over Mediasets mikrofon, frustrert over hans særegenheter og Lukakus innvirkning. Romelu kunne ha scoret et flott mål. Men det er riktig at vi har gjort mye arbeid ute men ikke lykkes i det store rektangelet. Jeg var ikke fornøyd med enkelte spillere, mens vi på kollektivt nivå gjorde vårt beste. READ Formel 1 | McLaren kunngjør budsjettgrense på F1