Sylvie Telliers siste utgivelse er kontroversiell, hun slår tilbake (VIDEO)

Nettbrukere fordømmer karbonavtrykket fra turen hennes til New York for et profesjonelt møte.

Tidligere i uken delte Sylvie Delier noen bilder fra turen til New York … et profesjonelt møte. Fornøyd med å se den amerikanske byen hun oppdaget for 20 år siden, smilte den tidligere skjønnhetsdronningen, nå daglig leder for Miss France, mye på t-banen i New York eller til og med på Times Square.







Det som sjokkerte noen internettbrukere: karbonavtrykket fra flyet hans til et enkelt møte. «Åh karbonavtrykk, ingen måte å lage en video på? », «For en date? Og planeten? », «Dette er uansvarlig», «Skam» eller «Bare 24 timer i New York? Godt karbonavtrykk …» kan vi lese i kommentarene til publikasjonen.

Sylvie Dellier skrev ubesvart: «Visste du at under helsekrisen fløy noen selskaper tomme seter for å beholde setene sine? Ærlig talt, det er atferd som sjokkerer meg mer enn å fly til jobb. For eksempel overdreven forbruk av en del av planeten, som mat og annet avfall. »