Syng “Radio Kakka” i stedet for “Radio Ka Ka” lenger

Dronningens arbeid er så rikt, skal vi minne deg på det igjen? Mer enn 30 år etter Freddie Mercurys død, lærer vi hver dag litt mer om det britiske laget. Gitaristene Brian May og trommeslageren Roger Taylor gir ettersalgsservice mens de holder flammen i live ved å gjenopplive sangene deres på scenen. De skal være med Adam Lambert på Rhapsody-turneen 15. juli på Sportpolis i Antwerpen.

I et intervju med RTL i Frankrike på tampen av boklanseringen Dronning i 3D, Brian May skapte et håp som vil overraske mer enn én. Det handlet om en av bandets største hits, “Radio Ka Ka”, utgitt i 1984. “I dag kan jeg si, Gitaristen forklarer, Opprinnelig ble sangen (“Radio Ka Ka”, forfatterens notat.) kalt “Radio Ka Ka”. Plateselskapet, som sannsynligvis tilhører den franske divisjonen, ‘du kan ikke kalle dette’ radiohane’. Vi kan kalle det “OK, det er Radio Ka Ka”.

Bortsett fra at Rani ikke gikk til studio for å endre disse linjene og spille inn sangen hennes på nytt! «Hvis du lytter nøye, hører du: «Alt vi hører er radiogjøk.» Det er det fortsatt, ingenting har endret seg. Men ingen hører på det.

Humbuck, sier du. Fordi “caca” ikke er på engelsk. Dette er sant, selv om det er “gjøk” på fransk, som refererer til gruppeskriving. Roger Taylors kone er fransk, og et av favorittordene til Felix, deres 3 år gamle sønn på den tiden, var “Gjøk”. Derfor bruken den i sang.

Brian May inviterer fransktalende fans til å lytte nøye til sangen, for å høre at gruppen ikke synger. “Radio Ka Ka” Korn “Radio gjøk”, Under nesen og skjegget til plateselskapet hans. Vi lar deg være dommer.