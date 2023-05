Synology fraråder til slutt AFP for overføringer mellom NAS og Mac

Hvis du ikke har rørt forbindelsen mellom Synology NAS og Mac på flere år, kan du få et tips fra Synology etter å ha installert neste oppdatering. I følge KashmirDSM 7.2 viser faktisk en «Sikkerhetsrådet» Oppfordrer brukere til å deaktivere AFP-protokollen til fordel for en mer moderne SMB.

Hvis du er bekymret, er det på tide å bytte til SMB: AFP har blitt avviklet i årevis, noe som betyr at protokollen ikke lenger utvikler seg og ikke lenger anbefales av Apple, selv om den fortsatt er brukbar. For å bruke SMB i stedet, gå til DSM Kontrollpanel, SMB-fanen under Filtjenester. Merk deretter av for «Aktiver SMB-tjeneste», gå til fanen Avansert og merk av for «Aktiver Bonjour-tjenesteoppdagelse for å oppdage Synology NAS» og deretter «Aktiver Bonjour Time Machine-kringkasting via SMB. » Deretter kan du deaktivere AFP i Kontrollpanel.

DSM kontrollpanel. cache-bilde.

På Mac-siden bør du se at NAS-en din automatisk vises i Finder. Hvis du konfigurerte en Time Machine-sikkerhetskopi på NAS-en din i AFP, vil den ikke lenger være synlig fordi den foreldede protokollen er kuttet. For å flytte til SMB uten å starte sikkerhetskopien fra bunnen av, gå til datasystemer > Generell > TidsmaskinFjern deretter AFP-sikkerhetskopien ved å klikke på knappen – Etter å ha valgt det. Klikk deretter på knappen + for å se en dialogboks som spør om du vil bruke en eksisterende sikkerhetskopi.

I følge Kashmir, er filoverføringer over SMB tregere enn AFP som standard. For å forbedre dette er det et triks Deaktiver pakkesigneringEller macOS hindrer lesing av .DS_Store-filer ligger på SMB-aksjen.

