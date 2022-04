Systemet kunne ikke oppdage den spesifikke filfeilen i Windows 11/10

Hvis du nylig har kjøpt en mus eller en annen enhet, prøv å koble den til din Windows 11/0/8/7 PC og få følgende feilmelding – «Kunne ikke finne spesifikk fil «, Se denne veiledningen for løsninger. En feil kan oppstå hvis en operativsystemfil eller programvarefil mangler eller er ødelagt. Å rydde opp i midlertidige filer ser ikke ut til å løse dette problemet. Hver gang du prøver å gjøre det, vil du bli sendt til produsentens støtteside og bedt om å laste ned tilleggsprogramvare.

Den spesifikke filen ble ikke funnet av datamaskinen

Årsaken til denne feilmeldingen kan være som følger:

Systemfiler mangler eller er ødelagt

Ingen nødvendige driverfiler

Filer som kreves for spesifikk programvare mangler eller er ødelagt.

Slik løser du problemet raskt. Les hele innlegget og se hvilke forslag som gjelder for deg.

Aktiver systemfilverifisering Finn og installer driverprogramvaren på nytt Installer driveren ved å bruke INF-filen Se etter driveroppdateringer med tilpassede Windows-oppdateringer Feil ved tilkobling.

1]Aktiver systemfilverifisering

Hvis Windows-operativsystemfilen mangler, aktiverer du systemfilbekreftelse for å erstatte de manglende eller ødelagte systemfilene.

2]Finn og installer driverprogramvaren på nytt

Hvis du ser Den spesifikke filen ble ikke funnet av datamaskinenÅ gjøre dette:

Gå til mappen C: / Windows / INF Åpne INF-mappen Finn og åpne filen setupapi.dev. Trykk Ctrl + F for å søke etter «Filen ikke funnet». Finn den manglende filen og installer på nytt.

Hvis programmet og enhetsdriveren som opprettet denne feilen, kan du sjekke systemloggen. En datamaskinpost er som en applikasjonslogg Hendelsesviser Inneholder feil, advarsler og informasjonshendelser knyttet til driften av applikasjoner. Du kan bruke informasjonen til å oppdage kompleks stasjonsfil. For det,

Gå til følgende adresse C: / Windows / inf.

Søk deretter INF mappe Klikk på den for å åpne mappen.

Finn nå filen med navnet «setupapi.dev«. Dobbeltklikk på filen for å åpne den.

Klikk her CTRL + F I tastekombinasjonen Finne ut Eske. Skriv «Kunne ikke finne filen«I søkeboksen, start deretter søket. Etter noen sekunder vil meldingen om manglende fil utheves.

Identifiser nå filen og se om du kan finne den Erstatt denne filen På det anviste stedet.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å identifisere programmet eller driveren Installer på nytt Det var det!

3]Installer driveren ved å bruke INF-filen

Hvis du støter på dette problemet mens du prøver å laste ned driveren fra produsentens nettsted, prøv disse trinnene:

Finn den nedlastede driverfilen og finn .inf-filen i den utpakkede mappen. Hvis mer enn én .inf-fil vises, velg den aktuelle konfigurasjonen, nemlig «Konfigurasjonsinfo». Høyreklikk på filen og velg Installer fra hurtigmenyen. Det skal bemerkes her at ikke alle .inf-filer er selvinstallerende. Hvis .inf-filen ikke støtter denne installasjonsmetoden, vil du få en melding. For å avinstallere driveren og installere driveren på nytt, kan du gå til «Enhetsbehandling» her. Følg disse instruksjonene Gå til Enhetsbehandling. Utvid kategorien og finn enheten du vil avinstallere. Høyreklikk på enhetsnavnet og velg Avinstaller fra hurtigmenyen. Hvis du blir bedt om det, velger du boksen «Fjern driverprogramvare for denne enheten» og bekrefter handlingen (avinstaller). Til slutt klikker du på «OK»-knappen. Etter å ha avinstallert driveren, installer den på nytt.

4]Se etter driveroppdateringer via tilpassede Windows-oppdateringer

Aktiver Windows-oppdateringer og se om noen driveroppdateringer er tilgjengelige med tilpassede Windows-oppdateringer. Installer dem.

5]Feil under tilkobling

Hvis du ser denne feilmeldingen umiddelbart etter at du har logget på, betyr det at et av oppstartsprogrammene dine krever en fil og ikke kunne finne den. Prøv en ren oppstartsretting eller se etter feilpålogginger Hendelsesviser.

Håper noe her hjelper deg.

