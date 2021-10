Systemkravene til Marvel’s Guardians of the Galaxy avslørt

Om en drøy uke kommer den i salg Marvel Guardians of the Galaxy, nytt action eventyrspill utviklet av Eidos Montreal og redigert av Firkantet enix. Tittelen vil bli utgitt på de fleste plattformer, enten på Spill av stasjon, Xbox og til og med på Slå på Cloud -versjon, men også i datamaskiner.

I dag er studiene oppdatert siden Damp Spille og avsløre i forbifarten systemkravene for å lykkes med å kjøre Marvel’s Guardians of the Galaxy på PC. Tydeligvis trenger du en hacket datamaskin for spill for å nyte spillet fullt ut, og spesielt en harddisk med mye ledig plass.

Minimal oppsett Anbefalt konfigurasjon Utnyttelsessystem Windows 10 64-biters bygg 1803 Prosessor AMD Ryzen 5 1400

Hvor

Intel Core i5-4460 AMD Ryzen 5 1600

Hvor

Intel Core i7-4790 Levende minne 8 Gå 16 Gå Grafikkort NVIDIA GeForce GTX 1060

Hvor

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Hvor

AMD Radeon RX 590 Directx Versjon 12 Diskplass 150 GB ledig plass på harddisken

Slippdatoen for Marvel’s Guardians of the Galaxy er satt til 26. oktober 2021, kan du reservere spillet på € 49,99 in Amazon.

Les også: FORSIKT Marvel’s Guardians of the Galaxy: Løftet om et flott eventyr!