Syttende Mai-feiringer i Ballard vil se litt annerledes ut i år – My Ballard

For andre år på rad avbrytes Syttende Mai-paraden i Ballard, men flere andre små feiringer finner sted i nabolaget mandag 17. mai for å hedre Norges grunnlovsdag.

Her er noen offentlige arrangementer du kan delta i Syttende Mai:

Virtuell lunsj 17. mai: 17. mai-komiteen arrangerer en online feiring fra 11.30 til 13.00 på mandag med en full underholdningslinje inkludert opptredener av ordfører Marte Mjøs Persen fra Sister City Bergen i Seattle; Eric Nelson, administrerende direktør for National Nordic Museum; Ambassadør Anniken R. Krutnes fra Den Kongelige Norske Ambassade; pluss en spesiell hilsen fra Hans Majestet Kong Harald V av Norge. De vil vise minner fra tidligere Syttende Mai-feiringer og en sang av favorittlovene til Constitution Day.

Du kan bestill lunsj Skandinaviske spesialiteter for to under nettfeiringen; Hver lunsjboks vil inneholde to porsjoner suppe, oppskåret kjøtt, oster, røkt laks, sild, brød, kjeks, desserter, to solo, to pins fra 17. mai og “kanskje en overraskelse eller to.”

Prosesjon 17. mai: En gruppe mennesker vil ta seg fra Scandinavian Specialties (6719 15th Ave NW) til Skål Beer Hall til fots, og starter klokken 17. Opptoget stopper ved Leif Erikson Lodge for musikk, dessert og kaffe fra klokken 16 til 18 før på vei til Skål.

17. mai på Cheers Beer Hall: Feiringen finner sted hele dagen på mandag i Skål, med tradisjonell livemusikk, akevittknapper, norskinspirert øl, tombola-premier og “spesielle fordeler for de som kommer i dine bunker” fra klokka 12 til middag. frontvinduet ditt åpent for bilder av akevitt og pølse hele dagen. Naboselskapene La Carta de Oaxaca og Hot Cakes vil åpne uteserveringen for Skål-kunder gjennom dagen. Utearealet vil være åpent for alle aldre, men innendørs sitteplasser vil være for de som er 21 år og eldre. Skål vil donere 10 prosent av mandagens salg til Sons of Norway Leif Erikson Lodge i Ballard.

17. mai Bilparade: Som i fjor vil en liten gruppe mennesker kjøre gjennom nabolaget og dets omgivelser med dekorerte biler og kostymede passasjerer. De vil komme seg rundt Ballard mellom klokken 16 og 17, så følg med og slipp en Hipp Hipp Hurra! hvis du ser dem komme.

Festival of the Nordic National Museum: The Nordic åpner for en hel dag med feiringer mandag 17. mai fra kl. M. Ved 5 s. M. I tillegg til spesialtilbud i museumsbutikken deres, vil Norden også dekorere sin historiske Model T med komplette norske vimpler for å ta gjestebilder. Sørg for å besøke museet bestill din tidsbestemte billett online på forhånd.

Polse og Lompe og andre delikatesser på Scandinavian Specialties: Ballards skandinaviske spesialiteter vil selge Pølse med Lompe (en norsk pølse) og andre godbiter hele dagen på parkeringsplassen sin, fra 10 til 17

Dessert og kaffekjøring / -tur på Leif Erikson Lodge: Fra 16.00 til 18.00 vil Leif Erikson Lodge (2245 NW 57th St) selge Blødtkake og krumkake, med populære skandinaviske melodier av Sølje Sisters.

For en fullstendig liste over hendelser, besøk Komiteens nettsted 17. mai.

Filbilde av Syttende Mai-paraden i 2018.