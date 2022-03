Syv måneder senere var det sjokkerende: «Så vet nyren din …»

«Alt skjer av en grunn,» skriver Colin, mens han deler historien sin på TikTok. I en video som har passert 15,8 millioner, forklarer 30-åringen at hun donerte en nyre for å redde livet til kjæresten, som har slitt med nyresvikt siden han var 17 år gammel. Dessverre, etter syv måneder, gikk alt galt.

«Å gi ham denne gaven fikk meg til å elske ham mer enn jeg hadde før operasjonen,» husket han. På den tiden, i en alder av 25, tok han denne avgjørelsen fordi jeg ikke ønsket å se ham dø. Til slutt ble kameratens liv «normalt». Han deltok på en venns utdrikningslag i Las Vegas syv måneder senere, hvor han var utro mot Colleen.

Tenåringen bestemte seg da for å gi ham en ny sjanse. Tre måneder senere forventet hun ikke at han skulle forlate henne ved en telefonsamtale. «Vi vil finne hverandre hvis vi er skapt for hverandre. Så, vet du, du gjorde det for nyrene dine, for deg, for din gode samvittighet, for bildet ditt,» sa han til henne, før han blokkerte henne, og ikke ga henne tilbake livstegnet.

I dag er Colin forelsket igjen. Vi vet imidlertid ikke hva som skjedde med ekskjæresten og om han angrer på kommentaren.