Syv selskaper utstedte norske studielisenser

Olje- og energidepartementet har utstedt Norske Shell, Equinor, Idemitsu Petroleum Norge, Inios E&B Norge, Lundin, OMV (Norge) og War Energy i fire av landets 25 produksjonstillatelser.Th Lisensrunde, som ble lansert i november 2020.

Den ene ligger i Norskehavet og tre i Barentshavet.

Equine har fått utvinningstillatelser for PL1133 og PL1134 i Hoop-området i foreldrehavet, som begge vil operere. Denne plasseringen vil gjøre det mulig for fremtidige funn å koble seg til Whistling Field ved Barentshavet. Den endelige investeringsbeslutningen for Whistling-lisensen forventes innen utgangen av 2022.

V Er Energi PL 1072 B vil bli operert ved foreldresjøen. INEOS driver PL 1055 B i norske farvann.

Les den siste utgaven av Oilfield Technology gratis: Utgivelse 2 2021

Den andre utgivelsen av Oilfield Technology 2021 begynner med KPMGs rapport, som utforsker utsiktene for den skotske olje- og gassindustrien. Resten av publikasjonen er viet til artikler som dekker marin leverandørkjedeindustri, integrering av marine eiendommer, utvidbar linjeteknologi, boring, databeskyttelse, flytkontroll, EOR og metanutslipp.

Eksklusive bidrag fra Tata Steel, EM & I Group, 3X Engineering, Adventure Global Technology, World Energy Solutions, Adrilltech, Tendeka og mange flere.