T-Rex sine skarpe tenner var dekket av lepper, finner studien

«Dyr som T-Rex, theropod-dinosaurene, hadde mest sannsynlig en slags lepper, mykt vev som dekket munnen for å beskytte tennene,» sa Thomas Cullen, en av forfatterne av denne studien, til AFP i tidsskriftet Science.

Hvis spørsmålet ikke er fullstendig løst, studerte forskerne et panel av teropoddinosaurer fra forskjellige museer for å komme til denne nye konklusjonen.

«Det er en endring fra mange hypoteser til nå, som var at de var mer som krokodiller, som viste tenner når munnen deres var lukket og ingen lepper,» legger denne professoren i paleobiologi ved Auburn University, Alabama, i sør, fra USA. . stat

For eksempel sammenlignet de slitasjen på tannemaljen til dinosaurer og krokodiller, de nærmeste levende dyrene til disse teropodene.

Tannemalje «må holde seg hydrert for å holde seg frisk,» sier Cullen. «Hvis den utsettes for luften for lenge, faller den fra hverandre og du er mer sannsynlig å sprekke eller bli syk.»

Ifølge paleobiologen slites emaljen på utsiden av tennene til levende krokodiller raskere enn på innsiden fordi de ikke har lepper.