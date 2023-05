T30 Pro, Doogees tredje Android-nettbrett, tilgjengelig neste måned

Etter et vellykket første steg med T10doogee fortsatte med nettbrettet T20 Android. I dag er den kinesiske OEM klar til å avduke sin tredje T-serie, som vil komme på markedet som T30 Pro. Ifølge Doogee, dette nye mid-nettbrettet «redefinerer rimelighet uten å gå på akkord med ytelsen».

Listen over høydepunkter inkluderer følgende MediaTek Helio G99-prosessor 8 GB LPDDR4X-minne, 256 GB intern lagring og microSD-støtte opptil 2 TB, en sjenerøs 11-tommers skjerm med 1600 X 2560 piksler, pennstøtte, pluss TÜV SÜD-sertifisering for lavt blått lys. Når det gjelder kameraet, finner vi en 8 MP selfie-sensor, samt et hovedkamera som består av en 20 MP-sensor og en 2 MP-sensor. T30 Pro er også utstyrt med fire høyttalere som støtter Hi-Res Audio, et dobbelt 4G LTE-nettverk, Android 13 og et 8580 mAh batteriT30 Pro er også utstyrt med fire Hi-Res Audio-kompatible høyttalere, en dobbel 4G LTE-tilkobling, et 8580 mAh batteri med 27W hurtiglading. Widevine L1-kompatibilitet er også støttet.

De som er interessert i dette nettbrettet bør vite at dets avanserte aluminiumsdeksel har kommet i tre farger. Deres fulle navn er Space Grey, Mint Green og Ice Blue.

Foreløpig er det ingen detaljer om prisen, men lanseringsperioden er satt mellom 12. og 17. juni. Som Doogee pleier å gjøre, vil tidlige brukere få store rabatter og kanskje til og med noen freebies. Mer informasjon skal være tilgjengelig i løpet av de neste to ukene, så følg med.

