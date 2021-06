Ta en titt på traileren til Netflix Korean Horror The 8th Night

Summer Time markerer den nye sesongen med skrekkfilmer som treffer våre skjermer. Kanskje du kom ut av teatret for å se Rolig sted: Del II, Eller Netflix venter spent på ankomsten av en ny, århundrer gammel filmserie Frykt Street? Med ankomsten av den sørkoreanske skrekkfilmen som traff Netflix-kontoen din i juli, gjør deg klar til å legge til en til i listen din: 8. natt.

Regissert av en filmskaper for første gang Kim Dae-hyung, 8. natt Den forteller historien om to forbannede enheter låst i urner for 2000 år siden, som hver deler potensialet til å skape kaos blant menneskeheten. I moderne tid begynner de begge å røre og finne sju personer som ikke er villige til å opptre som gjester for å akseptere sin verste form. Men en mann, et spøkelse bevæpnet med rosenkransklokker og en øks, kan stoppe dem i deres spor. Han må først finne dem.

Filmtraileren er nå forlatt og skremmende: Som en kombinasjon av det overnaturlige og den fysiske skrekken, gjør noen demoner de rare glødende øynene som alle alltid gjør. Fang oss de første fem minuttene, og slå den av fordi vi er så skumle.

Filmen er den siste i en lang rekke nye grusomheter som skyver tilbake mot forestillingen om at amerikanske storfilmer vi ser på kino er de beste. Sikkert, Paranormal handling Alle av oss ble lurt, men de internasjonale gruene distribuert av Netflix er fulle og merkbare: spansk skummel Ikke spør, Tysk språk Merkelig hus, Og Norge கேடவர் Alt er nå tilgjengelig for å streame.

Korea har lenge vært hjemmet til gode skrekkfilmer. Hvem kan glemme Pong Jun-ho sin skremmende monsterfilm Vert Eller filmen fra 2003 Historien om to søstre? Før det har du tid til å få fart på noen klassikere 8. natt Går ned til Netflix-overvåkningslisten 2. juli. Sjekk ut traileren nedenfor!

Følg ID Instagram Og Dictoc Lær mer om skrekkfilmer.