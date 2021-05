Ta fem: vil det passere eller vil det vare?

Et Wall Street-skilt utenfor New York Stock Exchange i New York City, New York, USA, 2. oktober 2020. Reuters / Carlo Alegre

1 / Overgangs eller ikke

Dollaren er på vakt etter å ha slettet 2020-gevinsten mot en kurv med valutaer. Vendingen stammer fra Feds tilsynelatende vilje til å fortsette å trykke penger i dagens tempo til tross for tegn på økonomisk bedring og inflasjon.

Fed-tjenestemenn avviser ofte høyere satser som midlertidige og stammer fra grunnleggende påvirkninger. Denne følelsen vil bli testet 28. mai med den siste avlesningen av personlig forbruk (PCE).

Kjerneutgifter til personlig forbruk, unntatt mat og energi, er Feds foretrukne inflasjonstiltak for det fleksible gjennomsnittlige målet på 2%. Det økte med 1,8% de 12 månedene til mars. Les mer.

Hvis Federal Reserve holder tak i våpenene selv i møte med den eksplosive PCE-utskriften, kan dollaren synke. Dette bør gi drivstoff til råvaretallet og øke aksjestemningen. Men se på kryptovalutamarkedet – gjentatt denne ukens volatilitet kan føre til en gjensyn med gjengivelse.

Hva er tegn på amerikansk inflasjon som kan føre til at Fed endrer kurs? Les mer

2 / Nullstilling

Renten på den tyske 10-årige obligasjonen nærmer seg raskt 0%. en stor greie? – Ja og nei.

Tyskland vil faktisk være den siste suveren i euroområdet som ser at en negativ 10-årig lånekostnad blir positiv. Det er bevis på at den vedvarende pessimismen om regionens økonomi til slutt forsvinner.

Dette, kombinert med stigende inflasjonsforventninger, forklarer hvorfor Den europeiske sentralbanken ikke er så opptatt av disse grepene. Ettersom insentiver fortsetter å gjelde, bør muligheten for å øke lånekostnadene være begrenset.

Likevel, se ECB snakke de neste dagene. Et skarpere, langsiktig trekk som setter Bund-renter over 0%, kan sette en stopper for enhver snakk om å bremse nødkjøp i nærmeste fremtid.

Analyse – Stigende obligasjonsrenter, ECB-lull – denne gangen annerledes. Les mer

3 / Gjør du super-syklusen?

Råvare- og energimarkedene opplevde en betydelig økning i år, og registrerte samtidig prisgevinster som ikke har blitt sett på mer enn et tiår.

Olje nærmer seg $ 70 fatet, det høyeste på mer enn to år, og gjenåpningen av økonomier har løftet industrielle mineraler til rekordhøyde. Den økte etterspørselen har blitt møtt med forsyningsflaskehalser og forsinkelser i frakt.

Kina, som har ledet globale metallmarkeder i mer enn et tiår, forplikter seg nå til å dempe urimelige prisøkninger for forbrukerne. Dette kan lette importører av råvarer som står overfor inflasjonstrykk. Det gjenstår å se om dette trekket også demper utsiktene for utvinning i vareavhengige utviklingsland.

Forklarende: Hva skjer med prisene på industrivarer i Kina? Les mer

4 / flygende kiwi?

New Zealands strategi for eliminering av virus tilbød en vei til økonomisk bedring foran forventningene, noe som betyr at den snart kan bli med Norge og Canada i planene om en renteøkning.

På møtet i Reserve Bank of New Zealand i februar var ikke renteøkningene på radaren, men renteforhøyelsen 26. mai kom på hælene til et stimuleringsbudsjett, urolige handelsinflasjons- og inflasjonsindikatorer, og et regjeringsdirektiv å vurdere boligmarkedet mens du legger politikk.

Byttemarkeder stiger i prisrater fra 2022. Banken kan ikke gå langt i å snakke om disse, men det som er mulig er avsmalnende samtale eller en tidsplan som setter RBNZ foran de fleste av sine jevnaldrende i den utviklede verden.

– Central Bank of New Zealand vil heve renten fra august neste år, ifølge ANZ Bank

5 / Salg i mai

Markedene så det – de slo rekordhøye lenge før inntjeningssesongen for første kvartal så at selskapene hadde sine sterkeste resultathopp på rekord. Derfor ble markedets mange profittstrømmer møtt med gjesp.

Er det en “selg i mai” -handel? Med bare noen få dager igjen i måneden er S&P 500 i rødt etter tre måneders gevinst, og den europeiske STOXX 600 (.STOXX) er ikke lenger på beina.

Men andre kvartal gir grunner til å heie, da S&P 500s inntjening utvides med nesten 62% og den europeiske inntjeningsveksten forventes å øke rundt 93%.

– Europas rekord i sesongens første kvartal: “Reise og ankomst”

Selger du nyheter?

Våre kriterier: Thomson Reuters tillitsprinsipper.