ta til venstre | Indian Express

Siden minst 2016 – året da Donald Trumps uventede valg til USAs president og Storbritannias stemme om å forlate EU i en folkeavstemning – har det vært illevarslende indikasjoner på en høyreekstrem, ofte fremmedfiendtlig politisk bølge over hele Europa og Vesten. Selv i Skandinavia har spørsmål om innvandring og overgangen til en klimavennlig økonomi, i hvert fall delvis, ført til at relativt isolerte politiske krefter dukker opp igjen. Med valget av en sentrum-venstre-koalisjon i Norge, er budbrettet om en høyreekstrem sky over Europa klart overdrevet-alle fem skandinaviske land har nå sentrum-venstre-regjeringer. Imidlertid vil det også være for tidlig å forestille seg at den venstreorienterte liberale orden nå er dypt forankret i Europa.

Lederen for Norges Arbeiderparti, Jonas Gahr Stoer, skal lede en koalisjonsregjering. Spørsmålene ved valget gjentok noen av problemene som Nord -Europa – faktisk det globale nord som helhet – slet med. Hvordan skal overgangen vekk fra fossilt brensel, og jobbene og rikdommen den skaper, håndteres? Hva bør være balansen mellom rettferdig beskatning og økende ulikhet? Hvordan bør de politiske og sosiale konsekvensene av migrasjon håndteres i land med aldrende og synkende befolkning? I dette valget, i likhet med andre som har foregått det i regionen, var mandatet at miljøvennlige og grønne partier skulle prøve å styre landet gjennom disse overgangene. Imidlertid er det viktig å huske at valg fører til et regjeringsskifte; Det tar ikke bort de sosiale trådene som danner bakgrunnen for politikk. I Frankrike, for eksempel, var det en politisk nekrolog samt en overvurdering av innflytelsen fra de høyreekstreme – både feil, og Marine Le Pen forblir politisk relevant uten å være dominerende. I de nordiske landene er sannsynligvis en lignende prosess på gang. For verden vil det være leksjoner om hvordan disse utviklede nasjonene takler utfordringene i det tjueførste århundre.