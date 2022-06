Tabou: Hva om krisen kommer staten til gode? «Det er et historisk faktum at staten alltid beriker seg selv under en inflasjonskrise.»

Hvis vi skal tro de mange kommentarene innbyggerne delte, blant annet under mandagens rally, vil ikke alle komme seg ut av det nåværende inflasjonssjokket. For mange vil staten berike seg selv på bekostning av innbyggerne, spesielt takket være merverdiavgiften, hvis inntekter til staten øker for hver prisstigning. Men denne reverseringen, beskrevet av våre herskere som forenklet, tar ikke hensyn til kostnadsøkningen for staten selv, inkludert de som er forbundet med høyere energipriser og lønn.

Hvem har rett og hvem har feil? Vi stilte spørsmålet til økonom Bruno Colemant, professor ved ULB og UCLouvain. «Dette er sannsynligvis den best bevarte hemmeligheten i Belgiasvarer han. Det er sannsynlig at først når vi analyserer balansen for året vil vi kunne fastslå om landet har blitt kriserikt eller ikke. Uansett er det positive elementer og andre negative elementer. Merverdiavgift er for eksempel en pro-rata skatt. Jo høyere priser, jo høyere merverdiavgift og jo høyere inntekter fra staten. Med høyere matprisvekst ventet i august eller september, vil prisene sannsynligvis stige igjen og ta med seg momsinntektene.

På den annen side er den sene indeksen over skattetiltak også synonymt med merinntektene til staten. «Kort sagt, når lønnsslippen din er indeksert, betaler du litt mer skatt. For å løse dette øker staten omfanget av skalaen du beskattes fra. Imidlertid kommer indekseringsskalaer etter flere måneder med lønn og til slutt, staten tjener penger på å la være å indeksere skalaer på en stund, visstnok gjennom ekstra selvangivelse til skatt på fysiske personer.

(…)