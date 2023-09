Tactical RPG Cross Tails gir ut demo på Switch, PS5/PS4 og Xbox

Fordyp deg i historien om Cross Tails, et taktisk spill satt i en krigsherjet verden. I mer enn et tiår har hunderiket Ranverfurt og katterepublikken Hiddick vært sammenstøt, deres fiendskap dypt forankret i minnene til folket deres. I dag vil du som spiller bli fordypet i en historiemanøver der du kan spille på begge sider, som vil avsløre hemmelighetene til denne konflikten og innflytelsen fra en bekymringsfull tredjemakt.

KEMCO ga i dag ut en demoversjon av CrossTails for Xbox-konsoller, inkludert Xbox Series X|S, Xbox One og Windows-enheter, PlayStation og Nintendo Switch. Demo-versjonen er tilgjengelig gratis. Demoen er også tilgjengelig på Steam.

Delta i turbaserte kamper i et ovenfra-ned 3D-rutenett, og bruk terreng- og karakterorientering strategisk. Med et bredt spekter av karakterer, hver med sin egen klasse, nyt friheten til karakterutvikling gjennom klasseendringer, ferdighetstrær og trosvalg. Slipp løs potensialet til over 30 klasser, fra solide riddere til dyktige bueskyttere, og befest våpnene og rustningene dine med kraftige runesteiner.

Form skjebnen til to nasjoner i Cross Tails, der en grusom historie møter intens taktisk krigføring!