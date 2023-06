Tag fjerner størstedelen av deres billån på grunn av tyverier!

Så de varer ikke lenge… Flertallet av automatiske kasser i Action-butikker over hele landet er trukket av merket og erstattet med tradisjonelle kasser. grunnen ? På skiltsiden, ingen kommentarer, men i en butikk i provinsen Luxembourg hvor byttet skjedde for noen uker siden, hvisket kassereren til oss at det var registrert mange tyverier etter mer enn ett års drift.







En utbredt reversering for Action, som fortsatt vil opprettholde noen automatiske kasser i enkelte butikker der kundene er mindre, spesielt ved det sentrale hovedkvarteret i Asse.