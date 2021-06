Taiwan husker handelsoffiserer fra Hong Kong på grunn av ‘ett-Kina’ konflikt Taiwan

Taiwan hevder å ha trukket seg tilbake alle unntatt en ansatt Hong Kong Handelskontoret etter at de nektet å undertegne forpliktelsen til en en-Kina-politikk som kreves for visumfornyelse.

Offiserer kom tilbake fra Hong Kong på søndag og etterlot en kollega på kontoret, som fungerer som Taiwans diplomatiske tilstedeværelse.

I en uttalelse sa Taiwans viktigste landssakeråd at Hongkong-regjeringen “gjentatte ganger har innført urimelige politiske forhold for visumsøknader.” Dette inkluderer et krav om at ansatte skal undertegne Beijings One-China Policy fra 2018, som inkluderer Krav Taiwan er en del av Kina.

“Som et resultat vil ikke våre ansatte kunne fortsette i sine stillinger,” sa rådet.

Rådet anklaget Hong Kong-regjeringen og det kommunistiske partiet i Kina for å innføre sanksjoner “med et kinesisk bekreftelsesbrev, som påvirket rotasjonen og normal funksjon for personalet på vårt kontor i Hong Kong.”

“Vi nekter bestemt å tvinge våre ansatte til å signere ‘One-China Pledge’ under uforsvarlig politisk press,” het det. “Vi sender en streng advarsel og fordømmelse til de kinesiske kommunistmyndighetene og Hong Kong-regjeringen.”

Rådet bekreftet at syv offiserer hadde returnert til Taiwan søndag. Ytterligere informasjon var forventet fra rådet mandag.

Kommunistpartiet i Kina (KKP) regjerer Taiwan som en egen provins i Kina og bør trekke den tilbake. Med tvang om nødvendig. Taiwans regjering opprettholder det som et uavhengig land som aldri har blitt styrt av det kinesiske kommunistpartiet.

De fleste verdensregjeringer har diplomatiske forbindelser med Beijing, men ikke med Taiwan, men opprettholder uoffisielle forbindelser med Taiwan ved å tilby økonomiske og kulturelle kontorer som uoffisielle diplomatiske stillinger.

Hongkongs status som en semi-autonom region – som forventes å være garantert under ‘One Nation, Two Organisations’ -politikken frem til 2047 – har siden vokst nærmere det kinesiske regjeringen. Myndighetene hindret bevegelsen for demokrati. Undertrykkelsen og det kinesiske kommunistpartiets strenge kontroll over Hong Kong har hevet resolusjonen mot Taiwans integrasjon.

Hong Kong stengte sitt representasjonskontor i Taiwan i forrige måned, og beskyldte pro-demokratiske aktivister for å støtte Taipei, og kalte seniorpersoner, inkludert utenriksminister Joseph Wu, “frihetskrigere.” Regjeringen i Hong Kong sa at Taiwan hadde “sterkt blandet seg inn” i Hongkongs saker og “forårsaket uopprettelig skade.”

Taiwans opposisjons Kuomintang-parti har krevd at taiwanske tjenestemenn signerer et politisk løfte som er “unødvendig”.