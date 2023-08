Take Two fjerner en AI-mod fra GTAV

Sentient Streets var en prototype-state-mod som likevel varslet utviklinger som var like lovende som de var bekymringsfulle: den injiserte tjue ikke-spillerkarakterer (NPC-er) i GTAVs Story-modus, sammen med en AI som var i stand til å føre en full og realistisk samtale med spiller utstyrt med mikrofon. Langt fra å ha helt tilfeldige diskusjoner, ble disse NPC-ene programmert til å være en del av et scenario der spilleren ble pålagt å forske.

Det er vanskelig å ikke la tankene våre fantasere om muligheten for å chatte, i et åpent videospill, med hvilken som helst karakter, uansett hvor liten den er, og få en realistisk og kompleks samtale. Selvfølgelig forblir dette for øyeblikket i fantasiens rike, men bruken AI i en Skyrim-mod for eksempel viste han at det ikke var umulig.

Det er vanskelig å si sikkert hva som plaget Take Two og Rockstars advokater mer om denne modderens arbeid. Det er tydelig at studioet ønsker å holde styr på hva spillere og indieutviklere gjør med babyene sine, men innholdet i spillets offline-modus har historisk sett vært veldig tynt fokusert.

Denne fiendtligheten er verken hyggelig eller forståelig, siden GTAV skylder bærekraften til salget i dag nettopp eksistensen av RP- og moddermiljøene.