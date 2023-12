Taket, allerede en gammel historie

Takgalskapen har tatt over hotellet, fra Soko-bygningen til kjempesneglen på Quatre Bras de Tervoir i utkanten av Forêt de Soins, fra Albert til Mont des Arts, fra taket på The Hotel. Botanique (tidligere IBM Tower) eller Hoxton i baren som ligger på Chaussée de Charleroi.

Den vakreste i sentrum av Brussel, nå plassert i 10. etasje i det nye administrative senteret i byen Brussel, på den tidligere parkeringsplassen i 58. etasje. I hjertet av historiske Brussel, nr. Ikke langt fra Grand-Place tilbyr dette nye taket en 360° utsikt over Brussel og dens forsteder, inkludert den avsidesliggende grønne landsbyen Bajotenland. I klart, tørt vær kan du tydelig se Moortebeeks regionale grenser, VRT-senderen til Leeuw-Saint-Pierre eller bygningene på Heysel-platået.

3000 kvadratmeter med fantastiske terrasser, laget av utsøkt tre, en restaurant i 8. etasje, en bar i 9. og til slutt den enorme friluftsterrassen på toppen. Brussity-taket tilbyr virkelig den vakreste utsikten over Brussel, og er det største kjente panoramataket i Europa. Promenaden er tilgjengelig hele året, men etterarbeidsstemningen med barer og god musikk er kun planlagt i løpet av sommeren.

Fra toppen av denne vakre bygningen som ligger på Rue des Halles, kan du beundre byen som lever, beveger seg, arbeider, utvikler seg og beveger seg rundt. Vi observerer trafikken, bevegelsene, røyken fra forbrenningsovnen eller kjølerøykene fra Trogenbos kraftstasjon.

På taket av varehuset «À l'Innovation» var det en terrasse med et terom, en promenade og et dukketeater ©DR.

En gang på taket av innovasjon

Det er et rart at manen etter å slappe av med en drink på hustakene til bygninger, hoteller eller butikker ikke er så ny. Faktisk, mellom de to krigene, tilbød taket på varehuset «À l'Innovation» allerede en terrasse, et terom, en promenade og et dukketeater tilgjengelig for alle kundene.

På toppen av en bygning bygget i 1903 av arkitekten Victor Horta, på taket av varehuset «À l'Innovation», et hus grunnlagt i 1897 av de tre Mayer-brødrene og Julien Bernheim, ektemannen til Mayer-søsteren. Familien fra Mulhouse var tidlig aktiv i spinneriet, da hele Brussel møttes for å dele vennlige øyeblikk i høyden med en veldig hyggelig utsikt over den allerede urbaniserte og voksende byen Brussel.

Rivalen «Aux Galeries Anspach» kunne ikke overgås, da den okkuperte toppen av etableringen på Grands-boulevardene, hovedsakelig på vinteren på 1960-tallet, med en kunstig skibakke «Alpe d'Huez». Stillaser ble installert på bygningen fra september til januar, noe som muliggjorde bygging av en kunstig bane på 60 meter lang og fem til tretten meter bred. Sertifiserte instruktører gir skitimer. Som anlegg ble banen utstyrt med mekanisk skiheis og holdeplasser for tilskuere.

Legg merke til at i Paris, rundt den majestetiske lyskuppelen, tilbyr terrassene til Galeries Lafayette også en fantastisk utsikt over Paris. På dette taket, den 19. januar 1919, landet pilot Jules Vetrines flyet sitt, Cadron G III.