«Takk Christian»: Christian De Babes siste dag på Bell RTL-mikrofon etter 32 år

Dette er RTL sin side og spesifikt Bell RTL sin side. Christian de Babe presenterer sitt siste show etter 32 år på Brussels Microphone denne fredagen. Vår «National Gregory» går av med pensjon og RTL-teamet organiserer et spesielt program for ham med tittelen «Takk Christian».

«Radioen må fortsette på vei»

Bell RTL har bestemt seg for å hylle denne mesterverten denne fredagen for hans siste dag før hans store pensjonisttilværelse. «Jeg savner kollegene, studioene, lytterne så mye»Han tilsto overfor journalisten Lakshmi Lotha. «Men, her er det liv etter det, det ser ut til at (…) radio må fortsette på sin vei, og min personlige fremtid er av liten betydning sammenlignet med fremtiden til Bell RTL.»

Christian De Babe er alltid ydmyk og planlegger å trekke seg «Leser, reiser og passer på partneren Brigitte».

Christian de Bebe kommer tilbake til studioet fra tid til annen, spesielt for å animere Televis Golden Records.