«Takk for at du elsker oss så mye Mr. Biden, men vær så snill, ikke send oss ​​soldater, ba den berømte haitiske poeten Lionel Trouillet.

Lionel Trouillet var en forfatter og poet. Han bor i Port-au-Prince, hvor han ble født i 1956. Han er professor, engasjert intellektuell og meddirektør for magasinet Cahiers du Friday og medgründer og direktør for Atelier Jeudi soir. «Gud i alle?» av Pascal Claude Han er gjest hos.

Denne berømte haitiske forfatteren bor Port au Prince. Selv om hans siste roman «Veilleuse du Calvaire» ikke kan unngå den nåværende og dramatiske situasjonen på Haiti.

Hva skjer på Haiti i dag? Du kan lese overskrifter som «Port au Prince synker inn i gjenghelvete» her. Hva legger du merke til? Hvilket vitne bærer du?

«Det er sant at Port-au-Prince-gjengen er i helvete. Disse gjengene kom ikke ut av ingensteds. De jobber også i politisk bakgrunn. Jeg er ikke den eneste som mener det, haitiere sier det, skriv det, men ingen ser ut til å lytte til dem: det vi liker på Haiti er opprettholdelse av makt, ansett som ulovlig av haitiere. , opprettholdes denne makten av vestlige makter, ledet av USA, EU og FN, som alle holder en regjering ved makten som haitierne ikke ønsker..

Denne regjeringen har ingen autoritet, ingen legitimitet i haitiernes øyne, og folkets liv har blitt fullstendig forringet av mangel på form, evne eller vilje til makt. Det haitiere spør om er at vi trenger en konsensus overgangsregjering som haitiere ønsker, med et oppdrag som er tenkt av haitiere, bestemt av haitiere, for å oppnå valg. Vestens dumhet i Haiti-spørsmålet er å kalle inn valg og ønske å beholde denne illegitime regjeringen på plass. Denne regjeringen vil imidlertid aldri kunne holde valg som haitierne vil akseptere. Så dette er blindveien vi opplever. Og jo lenger dette varer, jo mer avvæpnet blir samfunnet, ikke bare i møte med gjenger, men i møte med korrupsjon, denne maktens tyranni, fraværet av parlamentet, rettsvesenet på plass. Kontrollen til denne lederen som ingen i Haiti respekterer. Så her er en befolkning, et folk, kan vi si, overlatt helt til seg selv. Haiti har ingen regjering når det gjelder haitiere.»