Takk til Martin Odegaard for Real Madrid

Norge er vertskap for Spania på søndag som en del av en EM-kvalifiseringskamp 2024. 3. plass i gruppe A og med ryggen mot veggen, er løvene dømt til å utnytte mot spanjolene hvis de vil beholde håpet om å kvalifisere seg til neste EM i live. Men oppgaven blir ikke lett ettersom Martin Odegaards partnere fikk et tungt tilbakeslag i første etappe (3-0). Dette toppmøtet gir imidlertid Arsenal-spilleren en sjanse til å huske tiden i Spania, spesielt med Real Madrid.

Hvis han har slitt med å etablere seg blant innbyggerne i Santiago Bernabeu, mener nordmannen at tiden hans i Madrid-klubben (73 kamper for totalt 5 mål mellom 2015 og 2017 og deretter mellom 2020 og 2021) har tillatt ham å bestå en milepæl. yrke. «Oppholdet mitt i Madrid var bra. Det var et positivt skritt. Jeg lærte å modnes og det var en stor læringsopplevelse, men jeg måtte spille mer. Jeg er fornøyd med beslutningen om å gå og måten løpet gikk. Hvis Jeg hadde ikke gått gjennom Madrid, jeg ville ikke vært der jeg er i dag. Madrid er den største klubben i verden og det er press.24-åringen innrømmet under et intervju Ess.