Takk til Spurs -fans som gestikulerte under derbyet i Smoky Saga i Nord -London

Arsenal -stjernen Pugio Saga gikk til sosiale medier søndag kveld for å takke de som deltok på dagens derby i Nord -London.

Sønn mot målet

Michael Artetas menn gjenopptok operasjonen i ettermiddag.

Midt i klubbens innsats for å øke forberedelsene til den nye sesongen, tok Gunners turen til Tottenham Hotspur Stadium for et vennskapelig sammenstøt.

Arsenal gikk i aksjon på jakt etter et betryggende løft, og hadde en helt forstyrret pre-season til nå.

Etter at alt var over i hovedstaden, fortsatte publikums vanskeligheter.

Et solomål av Hyung-Min Sun var nok til å skille mangeårige rivaler når sluttfløyten lød.

Mer enn ti minutter senere, etter å ha blitt inspirert av Jafet Thanganga, utøvde sønnen sin kontroll veldig godt før han kastet venstre fot inn i en nærliggende stolpe på Bernd Leno.

Dette er skjønnheten i Hyung-min Chan! -0️ 1-0 (79 ‘) pic.twitter.com/m5bfcpBPeG – Tottenham Hotspur (pSpursOfficial) 8. august 2021

Saga svarer

Som nevnt ovenfor var det en grunn til feiringen, på et tidspunkt, midt i en skuffende ettermiddag for Arsenal på søndag.

Det kom under helt overraskende omstendigheter da tobakken ble introdusert for Sagas 2. omgang.

Anledningen til hendelsen dukket opp etter den unge sagaens første avgjørende straffesparkkonkurranse i Euro 2020, som til slutt brakte stolthet til England og provoserte en sperring av fryktelige rasemisbruk mot Arsenals kommende bredemann.

Betydningen av Sagas retur på søndag gikk ikke tapt på de på Tottenham Hotspur Stadium, som ga 19 -åringen en entusiastisk velkomst, både hjemme og ute:

Saga tydeliggjorde også sin takknemlighet for gesten og tok til Instagram for å legge ut følgende melding:

Tobacco Saga reagerer på Instagram -historien # Tottenham Fans applauderer ham når han kommer i dag: “Så mye respekt for dette 🙏🏿 Takk!” [IG: bukayosaka87] pic.twitter.com/us13qb69BJ – Spurs Express (@TheSpursExpress) 8. august 2021

