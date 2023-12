Takket være AI har Sveits skapt den første roboten som er i stand til å slå mennesker i et fysisk spill.

IBMs Deep Blue var allerede i 1997 i stand til å slå mennesker i sjakk. Det var også AlphaGo fra Googles datterselskap DeepMind, som i 2016 var i stand til å slå Go Game. Tre år senere lanserte DeepMind Project AlphaStar, som også slo mennesker i et videospill. Starcraft II. Denne 19. desember 2023 presenterte ETHZs team den første kunstig intelligens (AI)-baserte maskinen som er i stand til å mestre et labyrintspill bedre enn mennesker. Dette gjennombruddet setter ETH Zürich ytterligere i sentrum av robotverdenen.

Vi spilte alle labyrintspillet i ungdommen (noen spiller det fortsatt i dag). Prinsippet er enkelt: flytt en ball langs en gitt bane, unngå at den faller ned i hullene, ved å spille i flere akser. Professorene Raffaello D’Andrea og Thomas Pye har lyktes i å lage en maskin som kjører raskere enn mennesker i denne sporten.Robo, Kalt Cyber ​​​​RunnerVed å kontrollere spillebrettet var programvare den første som overgikk mennesker, ikke bare når det gjelder tenkning (og derfor tenkning), men også fysisk.