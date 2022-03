Takket være Cyril Hanonas far ble Agate Abrooks oppdaget

I mars 2019, da hun var 27, Agatha Ca Han overrasket følgerne sine ved å kunngjøre på Instagram at han hadde lymfekreft. » Jeg har gått på cellegift i tre måneder til siden midten av desember. Jeg er ofte på sykehuset, jeg er veldig sliten, jeg har hårtap, jeg har et kateter jeg hater, det er plassert under huden min. Men alt er bra. Alt er bra. Jeg slapper av. Jeg vil ikke dø. «Hun forklarte tittelen på øyeblikksbildet i sykehussengen. Gesten som trengtes for den unge kvinnen var at hun lovet å slutte å lyve, og fremfor alt å slutte å late som. Denne fredagen 25. mars ble programlederen kalt til settet. Starter i dag «, For et prosjekt med temaet:» When Celebrities Break the Barrier to Disease. » På den tiden var jeg spaltist på Cyrils show på C8. Så han så på meg hver dag fordi vi jobbet sammen (…) og han kunne se at noe var galt. Han holdt meg også oppdatert på helsestudiene mine. Og han sa til meg: «Du skal se min Far, og han vil ta imot deg når du vil

» Hun forklarte.

Etter et raskt møte tok vertens far med seg den unge kvinnen for å bli undersøkt og spurte om symptomene hennes. » Der, har du ikke litt tid? Vi skal foreta en akuttskanning på klinikken ved siden av. Han hadde fortalt henne. En uttalelse som den tidligere spaltisten egentlig ikke brydde seg om. » En gang følte jeg at jeg var foran noen som forsto hva jeg hadde, og jeg tok meg selv. Blodprøven var riktig. Det var noen tall over normen, men de kunne oppdage en forkjølelse eller en mindre infeksjon, ikke en kreft Han viste til de mange analysene som er utført så langt. Så, etter disse nye eksperimentene, ble Agathe aprox endelig diagnostisert med lymfom, også kjent som Hodgkins sykdom, som påvirker unge mennesker spesielt. » Dette er virkelig en utgivelse, la meg si sist. Der er vi i et annet humør. Vi sier til oss selv: «Når sykdommen er analysert og navngitt, kan vi starte et behandlingsforløp.

«konkluderte hun.

Fansen samlet seg inne på sykehuset

Under ettermiddagsprogrammet til France 2s flaggskip forklarte også verten for «1 ung mann, 1 løsning» hvorfor han bestemte seg for å annonsere sykdommen sin. » Min reaksjon På

Jeg må fortelle alle: «Ikke fortell noen, jeg vil ikke få sympati, jeg trenger det ikke, jeg vil ikke skade noen, jeg vil fortsette å jobbe, det vil skje bra …» Så Jeg nektet, det var ikke særlig sunt. Hun trodde. Men veldig raskt innså hun vekten av denne hemmeligheten, ikke bare fysisk til å begynne med, men også i måten hun delte dagliglivet på sosiale nettverk: » For de som følger meg på sosiale nettverk, for meg, er det ingen ting som er uforståelig. Jeg kan legge ut et bilde og få kommentarer: «Ser ut som du mister håret litt», «Er du deprimert?», «Ta vare på deg selv». «En annen vanskelighet var at Agathe Abrooks ble tatt hånd om på et offentlig sykehus, noe som førte til hyppige besøk fra besøkende, som identifiserte henne, skyndte seg til sosiale nettverk og fortalte henne om det.» Den første dagen kvelden var jeg foran rommet til en kvinne som var en fan av meg, og hun kom inn i rommet og ba meg ta et bilde, og jeg ble injisert. Hun fortalte Faustine Bollaert.